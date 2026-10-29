세계일보

검색

‘유시민’ ‘친청계’ 안팎으로 골머리 앓는 김민석…집안단속 어렵네

관련이슈 디지털기획

입력 :
김희정 기자 hee@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
유시민, 李대통령·지도부 연일 비판
金 “분열의 언어로 답하지 않을 것”
친청계와 신천지 의혹·曺 탄핵 놓고 이견

더불어민주당 김민석 대표가 당 안팎의 계속되는 불협화음에 골머리를 앓고 있다. 당내 친청계(친정청래)와 ‘신천지 집단 입당 의혹’ 문제 ‘조희대 대법원장 탄핵’ 등을 놓고 이견을 좁히지 못하는 가운데, 당 밖에서는 진보 논객 유시민 작가가 이재명 대통령과 당 지도부를 향한 비판을 이어가고 있다. 집안 갈등에 당 밖의 비판까지 겹치면서 김 대표가 여권 내부 결속에 어려움을 겪는 모습이다.

 

김 대표는 29일 민주당 공식 유튜브 방송 ‘민티07’에 출연해 이 대통령을 향한 유 작가의 비판성 발언들에 대해 “어떤 평가를 하거나 할 필요가 별로 없는 것 아닌가 하는 생각을 개인적으로 하고 있다”고 말했다.

 

김민석 더불어민주당 대표가 지난 28일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 뉴시스
김민석 더불어민주당 대표가 지난 28일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 뉴시스

그는 “지난 전당대회 때는 유 작가가 하는 말을 듣고 꽤 화가 나기도 했다”면서도 “김대중 대통령 시절 이후에도 그런 방식의 말씀을 많이 하셨다. 그런 말씀을 쭉 하기로 하셨겠거니 생각한다”고 했다.

 

그러면서 “지금 당 내외에 어려움이 있다”며 “분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고 조금이라도 더 분열적이지 않은 언어를 사용하거나, 아예 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 것이 필요하다”고 강조했다. 유 작가와 정면충돌하기보다 확전을 자제하겠다는 뜻으로 풀이된다.

 

앞서 유 작가는 전날 유튜브 ‘박시영TV’에서 “윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이 대통령도 똑같이 한다”며 이 대통령을 비판했다. 김 대표가 개편한 민주당 공식 방송 ‘민티07’을 향해서도 “계속 진영을 박살 내는 일에 앞장서고 있다”고 주장했다. 이어 “머지않은 미래에 당원들이 주권을 행사해야 하는 상황이 올 수도 있을 것 같다”며 지도부 교체 가능성까지 거론했다.

 

김 대표를 향한 압박은 당내에서도 이어지고 있다. 정청래 전 대표와 친청계는 조 대법원장 탄핵 추진을 놓고 지도부와 이견을 드러내고 있다. 김 대표가 국정조사를 거쳐 단계적으로 대응하겠다는 입장인 반면, 친청계는 즉각적인 탄핵 추진을 요구하고 있다.

 

민주당은 지난 27일 의원총회에서 조 대법원장에 대한 국정조사를 추진하기로 의견을 모았지만, 탄핵 여부에 대한 결론은 내리지 않았다. 다음 달 5일 국회 본회의에서 국정조사 관련 안건을 처리하는 것을 목표로 하고 있다.

 

신천지 교인들의 집단 입당 의혹도 갈등의 불씨다. 친청계는 김 대표가 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹의 근거와 당 자체 조사 결과를 공개하라고 거듭 요구하고 있다.


김희정 기자 hee@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

키키 하음 '완벽한 미모'
  • 키키 하음 '완벽한 미모'
  • 서현진 '반가운 손인사'
  • 장원영 '사랑스럽게'
  • 아일릿 원희 '완벽 그 자체'