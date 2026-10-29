‘유시민’ ‘친청계’ 안팎으로 골머리 앓는 김민석…집안단속 어렵네

더불어민주당 김민석 대표가 당 안팎의 계속되는 불협화음에 골머리를 앓고 있다. 당내 친청계(친정청래)와 ‘신천지 집단 입당 의혹’ 문제 ‘조희대 대법원장 탄핵’ 등을 놓고 이견을 좁히지 못하는 가운데, 당 밖에서는 진보 논객 유시민 작가가 이재명 대통령과 당 지도부를 향한 비판을 이어가고 있다. 집안 갈등에 당 밖의 비판까지 겹치면서 김 대표가 여권 내부 결속에 어려움을 겪는 모습이다.

김 대표는 29일 민주당 공식 유튜브 방송 ‘민티07’에 출연해 이 대통령을 향한 유 작가의 비판성 발언들에 대해 “어떤 평가를 하거나 할 필요가 별로 없는 것 아닌가 하는 생각을 개인적으로 하고 있다”고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 28일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 뉴시스

그는 “지난 전당대회 때는 유 작가가 하는 말을 듣고 꽤 화가 나기도 했다”면서도 “김대중 대통령 시절 이후에도 그런 방식의 말씀을 많이 하셨다. 그런 말씀을 쭉 하기로 하셨겠거니 생각한다”고 했다.

그러면서 “지금 당 내외에 어려움이 있다”며 “분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고 조금이라도 더 분열적이지 않은 언어를 사용하거나, 아예 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 것이 필요하다”고 강조했다. 유 작가와 정면충돌하기보다 확전을 자제하겠다는 뜻으로 풀이된다.

앞서 유 작가는 전날 유튜브 ‘박시영TV’에서 “윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이 대통령도 똑같이 한다”며 이 대통령을 비판했다. 김 대표가 개편한 민주당 공식 방송 ‘민티07’을 향해서도 “계속 진영을 박살 내는 일에 앞장서고 있다”고 주장했다. 이어 “머지않은 미래에 당원들이 주권을 행사해야 하는 상황이 올 수도 있을 것 같다”며 지도부 교체 가능성까지 거론했다.

김 대표를 향한 압박은 당내에서도 이어지고 있다. 정청래 전 대표와 친청계는 조 대법원장 탄핵 추진을 놓고 지도부와 이견을 드러내고 있다. 김 대표가 국정조사를 거쳐 단계적으로 대응하겠다는 입장인 반면, 친청계는 즉각적인 탄핵 추진을 요구하고 있다.

민주당은 지난 27일 의원총회에서 조 대법원장에 대한 국정조사를 추진하기로 의견을 모았지만, 탄핵 여부에 대한 결론은 내리지 않았다. 다음 달 5일 국회 본회의에서 국정조사 관련 안건을 처리하는 것을 목표로 하고 있다.

신천지 교인들의 집단 입당 의혹도 갈등의 불씨다. 친청계는 김 대표가 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹의 근거와 당 자체 조사 결과를 공개하라고 거듭 요구하고 있다.

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