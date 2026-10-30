[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 30일 (금요일) 67년생, 금은보화 얻지만 절반 잃는다

96년생 일은 사람의 마음자세에 따라 달라진다. 84년생 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다. 72년생 힘든 고비에 극복이 가능하다. 60년생 물품구입 실물수를 조심하자. 48년생 물욕이 강하면 실물을 거둔다. 36년생 속이 답답하니 바다로 나가자.

97년생 얽혀있는 인간관계를 정리하라. 85년생 문서상의 개운치 못하면 확실히 해라. 73년생 진로문제에 갈등이 온다. 61년생 승진에 즐거움이 있다. 49년생 지나친 욕심을 버리자. 37년생 먼 거리에 여행은 삼가하자.

98년생 어떠한 투자든 적정한 선을 벗어나지 말라. 86년생 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있다. 74년생 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 62년생 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 50년생 한번 실패에 좌절하지 말자. 38년생 자식의 근심은 부모의 근심이다.

99년생 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다. 87년생 겉보기엔 각각 먹음직스럽지만 맛은 다르다. 75년생 일에 포커스를 맞추어라. 63년생 업무로 인한 스트레스가 많다. 51년생 자금문제로 고민하는 운이다. 39년생 부동산 문제는 해결이 늦다.

00년생 자존심만 내세우지 말고 실리를 먼저 챙겨라. 88년생 새로운 시작은 중요한 의미다. 76년생 원하던 이성친구를 만난다. 64년생 금전거래에 신경쓰자. 52년생 과도한 음주는 삼가하자. 40년생 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다. 28년생 어려운 상황이라면 원점으로 돌아가라.

01년생 새로운 출발은 아직 시기상조다. 89년생 부정한 것은 거절하고 배척하라. 77년생 직장동료와 원만하게 하라. 65년생 멀리서 좋은 소식이 온다. 53년생 경쟁관계는 되도록 피하자. 41년생 가족관계로 마음놓기 힘들다. 29년생 남에게 큰 충격을 주지 마라.

02년생 남의시선을 의식하는 행위는 오해를 부른다. 90년생 상대를 설득하려면 부드럽게 해라. 78년생 어설픈 시작은 삼가하자. 66년생 일을 대충 덮어두지 말자. 54년생 잡기로 낭패 당할 수 있다. 42년생 친구와 명암을 달리하지 말자. 30년생 다음에 보자는 식의 말은 삼가하라.

03년생 타인과 격한 논쟁은 피하는 것이 이롭다. 91년생 현재의 일은 노력부족으로 성사안된다. 79년생 움직이지 말고 한자리에 일하자. 67년생 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다. 55년생 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다. 43년생 가족과 가정을 중히하자. 31년생 과신하지 말고 정도를 택하라.

04년생 재물이 밖에 있으니 주변을 잘 살펴라. 92년생 여건이 좋지 않으니 자중해야 한다. 80년생 외국과 관련있는 일이 생긴다. 68년생 새로운 거래선이 나타난다. 56년생 배우자의 건강을 채크하자. 44년생 정신적으로 피곤한 운이다. 32년생 주변의 비판을 두려워하지 말라.

05년생 내 것이 아니면 관심을 갖지 말라. 93년생 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다. 81년생 여성은 애인과 즐거운이 있다. 69년생 새로 시작하는 마음으로 하자. 57년생 비가 걷히고 바람이 잦아든다. 45년생 가족에 즐거운이 있다. 33년생 큰소리치지 말고 관망이 상책이다.

06년생 새로운 분야에 영구하고 개척하는 운이다. 94년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 82년생 경쟁자가 나타난다. 70년생 애정에 한층 더 신경을 써라. 58년생 일에 뛰어드는 것은 무리다. 46년생 덜 익은 과일은 먹지말자. 34년생 인생의 목표를 분명히 정하라.

95년생 다양한 색상으로 조화를 이루어라. 83년생 인연은 그리 멀리 있지 않다. 71년생 사람들 틈에서 빠져나오자. 59년생 금전을 잃어버릴까 걱정된다. 47년생 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자. 35년생 미진한 부분이 있다면 빨리 처리하라.

백운철학원

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