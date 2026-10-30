[경제 단신] 두산에너빌리티, SMR 모듈 제작 계약 외

두산에너빌리티, SMR 모듈 제작 계약

두산에너빌리티는 29일 미국 뉴스케일파워와 소형모듈원자로(SMR) 상부 원자로 모듈(URPV) 제작 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에 따라 두산에너빌리티는 뉴스케일파워의 상부 원자로 모듈을 제작하게 됐다. 상부 원자로는 고온·고압의 냉각재를 담는 원자로 압력용기의 상부를 구성하는 핵심 기자재로, 두산에너빌리티는 2023년 뉴스케일파워와 SMR 소재 제작 계약을 체결했다. 이번 계약으로 소재 준비에 이어 상업용 원자로 기자재 본제작 단계로 협력이 확대됐다. 뉴스케일파워의 SMR은 미국 최초로 미국원자력규제위원회(NRC)의 설계 승인을 받았는데, 대형 원전에 비해 건설 기간과 비용을 줄일 수 있는 것이 특징이다.

골드만삭스, ‘티맵’ 경영권 인수 추진

글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스가 국내 1위 내비게이션 서비스 ‘티맵’ 운영사인 티맵모빌리티의 경영권 인수를 추진한다. 29일 업계에 따르면 티맵모빌리티 최대 주주인 SK스퀘어는 골드만삭스와 연내 거래 마무리를 목표로 경영권 매각 협상을 진행 중이다. 골드만삭스가 SK스퀘어가 보유한 지분 63.23%를 비롯한 주요 재무적투자자(FI)의 지분 인수를 검토 중인 가운데, 7000억∼8000억원을 투자해 지분 60∼70%를 확보하는 방안이 거론된다.다만 SK스퀘어는 지분 일부를 남겨 인공지능(AI) 분야에서 협력을 이어갈 계획인 것으로 알려졌다.

포스코이앤씨 ‘현장 경청’ 브랜드 포럼

포스코이앤씨는 지난 27일 서울 강남구 더샵갤러리에서 수도권 거주 주부 26명과 건축·브랜드·부동산 분야 전문가 4명, 임직원 60여명이 참석한 가운데 브랜드 포럼(사진)을 개최했다고 29일 밝혔다. 참석자들은 관리비 부담을 높이는 보여주기식 조경보다 실제 생활 동선에서 체감할 수 있는 조경이 필요하다고 제안했다. 송치영 포스코이앤씨 사장은 “현장의 목소리를 브랜드와 상품 고도화에 적극 반영해 고객이 가장 신뢰하고 선택하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.

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