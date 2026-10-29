서해해경청 군산항공대 ‘20년 무사고 비행’ 기록 달성

서해지방해양경찰청 군산회전익항공대가 창설 이후 20년간 무사고 비행 기록을 달성했다. 철저한 안전관리와 훈련을 바탕으로 해상 경비와 수색·구조 임무를 수행하며 해양사고 대응 역량을 이어가고 있다.

29일 군산회전익항공대에서 열린 무사고 비행 20주년 기념 행사에서 서해해경청 소속 해경들이 무사고를 자축하며 파이팅을 외치고 있다. 서해해경청 제공

서해해경청은 29일 군산항공대에서 청장과 항공대 직원, 외부 초청 인사 등 50여명이 참석한 가운데 무사고 비행 20주년 기념행사를 열었다고 밝혔다. 행사는 무사고 비행 경과보고와 유공자 표창·감사장 수여, 기념패 증정, 청장 격려사, 항공기와 지원장비 순시 등으로 진행됐다.

군산회전익항공대는 2005년 9월 26일 카모프 B502호기로 창설돼 항공 임무를 수행해 왔다. 2011년 무사고 비행 6주년, 2016년 10주년, 2021년 15주년을 거쳐 지난 9월 27일 20주년 기록을 달성했다. 현재 B502호기와 B509호기, B528호기 등 항공기 3대를 운용하며 해상 경비와 수색·구조 등 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 임무를 수행하고 있다.

백학선 서해해경청장은 “20년간 단 한 건의 사고 없이 안전한 비행을 이어온 항공대원들의 노고에 감사하다”며 “앞으로도 철저한 안전관리와 지속적인 훈련을 통해 국민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다해달라”고 말했다.

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