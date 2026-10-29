서인영, 부모 이혼 후 새엄마 원망했다…“내가 왜 태어났나 싶어”

사진=서인영 유튜브 화면 캡처

가수 서인영이 어린 시절 친어머니를 만나지 못했던 아픔과 새어머니를 향한 복잡한 마음을 털어놨다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 서인영이 새어머니, 여동생과 함께 일본 오키나와로 여행을 떠난 모습이 공개됐다. 세 사람은 여행 중 식사를 하며 어린 시절의 기억과 가족에 대한 이야기를 나눴다.

이날 서인영은 새어머니와 처음 함께 살게 됐던 때를 떠올렸다. 그는 “어렸을 때 엄마를 만났는데 엄마가 처음으로 걸레질을 시켰다”며 “그때 내가 엄마를 ‘계모인 줄 알았다’고 했는데 너무 속상하지 않았을까 싶다”고 말했다. 어린 시절에는 미처 헤아리지 못했던 새어머니의 마음을 이제야 돌아보게 됐다는 것이다.

새어머니도 당시를 회상했다. 그는 “너희도 다른 환경에서 살게 됐으니 얼마나 힘들었겠냐”며 “그때는 엄마도 어렸고 아이를 키우는 게 처음이었다”고 말했다.

이어 “결손가족에서 자랐다고 손가락질받을까 봐 어떻게든 올바르게 키우고 싶은 마음밖에 없었다”고 털어놨다.

서인영은 사춘기 시절 친어머니를 만나지 못했던 일이 큰 상처로 남았다고 고백했다. 그는 “중학교 때는 내가 친엄마를 못 보는 게 아빠랑 엄마 때문인 것 같았다”며 “엄마가 노력해 주는 걸 알면서도 미워할 수 없고 마음이 복잡했다”고 말했다. 이어 “그냥 다 싫었다. 내가 왜 태어났나 싶었다”고 당시의 힘들었던 심경을 전했다.

이에 새어머니는 서인영이 친어머니를 만나지 못했던 이유를 설명했다. 당시 할머니가 아이들이 성장 과정에서 흔들릴 것을 걱정해 성인이 될 때까지 친어머니를 만나지 못하게 했다는 것이다.

그러나 새어머니는 어린 서인영의 마음을 이해하고 있었다고 밝혔다.

그는 “나도 스무 살 때 상경했는데 그 나이에도 엄마, 아빠가 보고 싶었다”며 “내가 스무 살 때도 엄마가 보고 싶은데 어린 나이에 어떻게 안 보고 싶겠냐”고 말했다.

그러면서 “할머니한테 한 달에 한 번씩은 엄마를 보여줘야 한다고 했다”며 서인영이 친어머니를 그리워하는 마음을 헤아렸다고 전했다.

새어머니의 이야기를 들은 서인영은 눈물을 보였다. 오랜 시간 마음속에 묵혀뒀던 감정을 제대로 표현하지 못했던 것에 대한 아쉬움도 드러냈다.

그는 “엄마를 미워할 때도 있었지만 그런 마음만 있었던 건 아니다. 좋아하는 마음도 있었는데 표현한 적이 없었다”며 “이제는 그 마음을 표현해 주고 싶다”고 말했다.

이어 새어머니를 향해 “엄마는 너무 한결같다. 어떻게 저런 여자가 있나 싶다”며 “여자로서 정말 존경한다”고 애정을 드러냈다.

딸의 진심을 들은 새어머니도 눈물을 흘렸다. 그는 서인영이 자신을 가장 존경한다고 말했던 순간을 떠올리며 “정말 감동했다. 노력했던 보람이 있구나 싶었다”고 밝혔다.

이어 “남한테 존경받고 싶지는 않은데 내 자식한테 존경받는다는 이야기를 듣는 게 너무 행복했다”고 말해 뭉클함을 안겼다.

서인영은 자녀를 키우는 일에 대한 솔직한 생각도 전했다. 그는 “내가 얼마나 완벽한 엄마가 될 수 있을까. 완벽하지는 못해도 엄마처럼 키울 수 있을까 싶다”며 새어머니를 향한 존경심을 드러냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지