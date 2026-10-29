‘96라인’ 3인방도, 손흥민도 11월 ‘모레노호’ 모두 승선...손흥민 주장 체제 갈등, 중동에서 봉합될까

지난 6일 우즈베키스탄전을 마친 뒤 ‘국가대표 은퇴 소동’을 벌였던 1996년생 동갑내기인 김민재(뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케), 이른바 ‘96라인’ 3인방이 11월 ‘모레노호’에 승선했다. 이들과 대척점에 있는 것으로 알려진 ‘주장’ 손흥민(LAFC)도 엔트리에 포함되면서 갈등 관계가 어떻게 풀릴지 귀주가 주목된다.

로베르트 모레노 대한민국 축구대표팀 임시 감독이 29일 오후 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 축구국가대표팀 명단 발표 기자회견에서 발언 도중 미소를 짓고 있다. 뉴시스

로베르토 모레노 감독은 29일 천안 코리아풋볼파크에서 11월 중동 원정 평가전에 나설 26명의 태극전사 명단을 발표했다. 모레노호는 다음달 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르를 상대로 평가전을 치른다.

이번 대표팀 명단 발표에서 가장 관심을 끈 건 ‘96라인’ 3인방의 승선 여부였다. 이들은 손흥민 주장 체제의 리더십에 불만을 제기하며 지난 9∼10월 평가전 4연전의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전에서 국가대표 은퇴 소동을 벌였다. 경기가 끝나고 자정이 넘은 시간까지 현영민 대한축구협회 전력강화위원장과 면담을 이어갔다. 면담 후 황인범이 은퇴설에 대해 선을 긋긴 했지만, 이들과 손흥민 간의 사이가 갈등이 봉합된 건 아니다. 모레노 감독은 29일 밤 유럽으로 떠나 현지에서 뛰는 선수들의 기량과 몸 상태를 점검할 예정이다. 96라인 선수들을 만나 면담할 것으로 보인다.

지난 6일 오후 경기도 용인시 미르스타디움에서 열린 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기 한국과 우즈베키스탄의 경기를 마치고 김민재가 팬들에게 인사를 하고 있다. 뉴스1

지난 6일 경기 용인시 처인구 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기, 황인범이 돌파하고 있다. 뉴스1

지난 6일 오후 경기도 용인시 미르스타디움에서 열린 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기 한국과 우즈베키스탄의 경기에서 황희찬이 드리블을 하고 있다. 뉴스1

모레노 감독은 96라인 3인방과 손흥민을 모두 이번 대표팀에 포함시켰다. 그는 “손흥민, 황인범, 황희찬, 김민재가 모두 포함된 것은 경기력을 기준으로 대표팀에 들어올 자격이 충분하다고 판단했기 때문”이라고 설명했다. 이어 주장 손흥민의 리더십에 대한 평가에 대해 질문을 받자 “손흥민이 주장이다. 더 할 말은 없다”고 잘라 말했다.

모레노 감독도 팀 내에 이견이 존재한다는 사실 자체를 숨기진 않았다. 그는 “경기 후 나온 이야기들은 내부에서 얼굴을 맞대고 모두 털어놓았다. 선수들과 코칭스태프, 협회가 원하는 궁극적인 목표는 오직 하나다. 최상의 팀을 꾸려 승리하고 국민 여러분께 행복과 기쁨을 드리는 것”이라고 강조했다. 이어 “세계 최고의 팀들도 다양한 의견이나 이견이 나온다. 선수들끼리 생각이 늘 다를 수는 있다. 중요한 것은 이를 어떻게 풀어내느냐다”라고 덧붙였다.

지난 2일 울산 남구 문수월드컵경기장에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 베네수엘라의 경기, 대한민국 손흥민이 드리블을 하고 있다. 뉴스1

강원FC의 센터백 신민하와 FC서울의 ‘영건’ 손정범은 대표팀에 최초 발탁했다. 신민하는 올 시즌 소속팀에서 리그 21경기에 출전했고, 19세의 손정범은 데뷔 시즌인 올해 30경기에서 2골 2도움을 올리며 서울의 10년 만의 우승에 기여했다. 모레노 감독은 “둘 다 젊고 잠재력이 풍부한 선수들이다. 앞으로 대표팀의 경기력에도 도움을 줄 수 있다고 생각한다”고 발탁 이유를 밝혔다.

로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 29일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 11월 중동 원정 평가전 소집 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

30명을 뽑은 9∼10월 A매치 소집 명단과 비교하면 이들을 포함해 김지수(브렌트퍼드), 이명재(대전), 정우영(우니온 베를린), 엄지성(스완지시티) 등 6명이 모레노호에 새롭게 승선했다.

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