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제주경찰청·제주시농협, 지역 유통망 활용 보이스피싱 예방 강화

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제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

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19개 금융점포·하나로마트 연계 핫라인 구축
합동 캠페인·맞춤형 홍보 전개

제주경찰청과 제주시농협이 29일 제주경찰청에서 ‘보이스피싱 피해 예방 협력 강화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

 

이번 협약은 경찰의 범죄예방 전문성과 제주시농협의 풍부한 금융거래 현장 경험 및 지역 내 유통망을 결합해, 도민들이 일상생활 속에서 피싱범죄 예방 정보를 쉽게 접하고 의심 상황 발생 시 더욱 신속하게 대응할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

 

제주경찰청과 제주시농협이 29일 제주경찰청에서 ‘보이스피싱 피해 예방 협력 강화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 관계자들이 기념촬영하고 있다. 제주경찰청 제공
제주경찰청과 제주시농협이 29일 제주경찰청에서 ‘보이스피싱 피해 예방 협력 강화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 관계자들이 기념촬영하고 있다. 제주경찰청 제공

양 기관은 그간 피싱범죄 예방 문자 발송, 예금통장 부착용 예방 스티커 제작 예산 편성 등 다양한 예방 활동을 전개해 왔다. 이번 협약을 계기로 협력 체계를 한층 더 고도화한다는 방침이다.

 

주요 협약 내용은 △보이스피싱 의심 사례 발생 시 신속한 확인과 대응을 위한 핫라인 구축 △제주시농협 조합원 세무교육과 연계한 보이스피싱 예방 교육 △상·하반기 정기 합동 캠페인 △제주시농협 금융점포와 하나로마트 등 지역 유통망을 활용한 맞춤형 홍보 수단 발굴 및 공동 활용 등을 담고 있다.

 

특히 제주시농협이 보유한 19개 금융점포 지점과 하나로마트를 적극 활용해 도민들이 일상에서 자연스럽게 예방 정보를 접할 수 있도록 홍보 접점을 대폭 확대한다. 또한, 양 기관의 전문성을 결합한 합동 교육을 통해 최신 범죄 수법과 금융거래 시 유의사항을 전파하고, 위기 상황 발생 시 즉각적인 도움을 받을 수 있도록 기관 간 연락체계를 더욱 공고히 할 예정이다.

 

제주경찰청 길민성 형사과장은 “피싱범죄 피해를 줄이기 위해서는 범죄 수법을 알리는 예방 활동과 피해 의심 상황에 대한 신속한 대응이 함께 이뤄져야 한다”며 “제주시농협과 긴밀히 협력해 도민들이 일상에서 안전하게 보호받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

 

제주시농협 고봉주 조합장은 “제주경찰청과 손잡고 금융점포와 지역 유통망 등 농협이 가진 모든 자원을 최대한 활용해 피싱범죄 예방 활동을 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


제주=임성준 기자 jun2580@segye.com 기자페이지 바로가기

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