한국공항공사, 항공 정비분야 미래 인재 육성 나서

한국공항공사가 항공 정비분야 미래 인재 육성에 나섰다.



한국공항공사는 28일부터 이틀동안 울진비행교육훈련원에서 항공정비 관련 특성화고등학교 학생 23명을 대상으로 ‘항공 미래 인재 육성 프로그램’을 운영했다고 29일 밝혔다.

28일부터 이틀동안 열린 ‘항공 미래 인재 육성 프로그램’에서 학생들이 정비사의 설명을 들으며 항공기 구조를 살펴보고 있다.

이번 프로그램은 항공정비사를 꿈꾸는 지역 청소년에게 항공정비 실무 체험과 진로 탐색 기회를 제공해 취업 역량을 높이기 위해 마련됐다.

특히 공사는 울진비행교육훈련원의 교육·훈련 시설을 활용해 평소 접하기 어려운 실제 항공기 정비 현장 체험 기회를 제공함으로써 지역 청소년의 항공 분야 진로 정보 접근성을 높이는 데 중점을 뒀다.

이틀간 진행된 프로그램은 항공산업과 항공정비사의 역할에 관한 전문가 특강, 관제탑 견학, 항공기 정비 및 모의비행훈련 체험 등을 연계해 학생들이 이론과 실무를 함께 익히도록 구성됐다.

또 전·현직 항공정비사와의 취업 상담과 진로 로드맵 작성 활동을 통해 학생들이 항공 분야 취업에 대한 이해를 넓히고 자신의 진로를 구체화할 수 있도록 지원한다.

김원준 한국공항공사 사장은 “지역 청소년들이 항공 분야의 꿈을 키울 수 있도록 다양한 현장 교육 기회를 제공하는 등 항공인재 육성에 힘쓰겠다”고 말했다.

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