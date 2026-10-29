추경호 대구시장 “치의학연구원 공모, 특정지역 편중 의혹 지표 전면 재설계해야”

추경호 대구시장과 대구시∙경북도치과의사회 등 지역 치과계∙학계∙산업계가 정부를 향해 ‘국립치의학연구원 후보지 공정 공모’를 강력히 촉구하고 나섰다. 최근 보건복지부가 제시한 연구원 입지 선정 평가 기준이 특정 지역에 유불리하게 설계해 일관성과 공정성을 상실했다는 지적이다.

29일 추경호(가운데) 시장이 대구시청 동인청사에서 입장문을 발표하고 있다.

추 시장과 지역 치과계는 29일 대구시청 동인청사에서 공동 입장문과 성명서를 발표하며 이같이 밝혔다. 이들은 이번 발표를 통해 보건복지부의 입지 선정 관련 연구용역 평가 기준의 문제점을 조목조목 짚고, 연구원 설치 취지에 맞는 투명한 공모 절차 이행을 요구했다.

추 시장은 입장문에서 “국립치의학연구원의 입지는 대한민국 치의학의 미래와 산업 경쟁력을 최우선 기준으로 삼아 결정해야 한다”고 전제한 뒤, “연구∙임상∙인증∙생산이 유기적으로 이어지는 산업 생태계와 우수한 인력, 국가균형발전 기여도가 입지 선정의 핵심 지표가 돼야 한다”고 강조했다.

대구의 유치 당위성에 대해 그는 “대구는 첨단의료복합단지와 치과대학병원, 첨단 치과 기업을 모두 아우르는 탄탄한 인프라를 갖추고 있다”며 “치과 산업 생산과 수출 분야에서 비수도권 1위의 역량을 발휘하며 대한민국 치과 산업 혁신을 선도해 온 도시”라고 강조했다. 이에 추 시장은 정부에 세 가지 사항을 강력히 촉구했다.

구체적으로는 △특정 지역 편중 의혹을 낳는 평가 지표와 배점을 연구원 설립 목적에 맞게 전면 재설계할 것 △산업 집적도와 임상 인프라, 국가균형발전 기여도를 핵심 항목에 반영할 것 △평가 기준∙배점 근거와 절차 및 결과를 투명하게 공개하고 검증 장치를 마련할 것 등이다.

추 시장은 “대구는 오랜 시간 준비해 온 만큼 공정한 기준 아래 준비된 역량으로 떳떳하게 평가받겠다”고 자신감을 보이면서도, “만약 합리적인 근거가 없는 편향된 기준으로 대구의 역량을 배제하려 한다면 240만 대구 시민과 함께 단호하게 대응해 나가겠다”고 배수진을 쳤다.

지역 치과계∙학계∙산업계도 공동 성명에서 “복지부가 편향된 용역 결과를 철회하고, 공정한 경쟁의 장을 마련할 때까지 대구 보건의료계와 시민의 결집된 역량을 바탕으로 끝까지 대응하겠다”고 밝혔다.

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