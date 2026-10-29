국내 판매 담배 465종서 ‘발암물질’ 검출…“담뱃값 인상 검토 안해”

정부가 국내에서 판매되는 담배 465개 제품을 전수 조사한 결과 전자담배를 포함한 전 제품에서 인체 발암물질이 확인됐다. 특히 일반 담배보다 덜 해롭다고 여겨지는 전자담배에서도 백혈병 등의 발병 위험을 높일 수 있는 벤젠 등 1군 발암물질이 검출됐다. 정부는 “‘모든 담배가 해롭다’는 과학적 근거를 갖게 됐다”고 강조했다.

29일 보건복지부와 식품의약품안전처에 따르면 정부는 국내에서 제조되거나 수입돼 판매되는 465개 담배제품의 품목별 유해성분 검사 결과를 ‘담배유해성관리정책위원회’ 심의를 거쳐 처음으로 공개했다. 지난해 11월 담배유해성관리법 시행 이후 처음 이뤄진 품목별 검사 결과 공개다.

편의점에 담배가 진열돼 있는 모습. 뉴시스

검사 대상은 20개 제조∙수입판매업체가 판매하는 일반 궐련 256개, 궐련형 전자담배 104개, 액상형 전자담배 105개다. 궐련과 궐련형 전자담배는 각각 44종, 액상형 전자담배는 20종의 유해성분을 검사했다. 중복을 제외하면 모두 46종이다.

검사 결과 일반 궐련형 256개 제품에서 니코틴과 타르는 모든 제품에서 검출됐다. 니코틴은 개비당 0.8~2.6 mg 범위에서 검출됐고, 타르는 개비당 11.7~40.4 mg 범위에서 나왔다.

이 밖에도 국제암연구소(IARC)가 ‘인체발암물질(Group 1)’로 분류한 성분인 포름알데히드, 2-아미노나프탈렌, 4-아미노비페닐, NNN, NNK, 1,3-부타디엔, 아크릴로니트릴, 벤젠, 비소, 카드뮴, 벤조피렌 등 여러 발암성 성분이 확인됐다.

궐련형 전자담배에서도 발암물질이 검출됐다. 104개 제품 모두에서 니코틴과 타르가 검출됐으며 포름알데히드도 전 제품에서 확인됐다. 1군 발암물질인 NNN은 87개, NNK는 88개 제품에서 검출됐다.

액상형 전자담배도 예외가 아니었다. 액상형 전자담배 105개 제품의 액상 중 20종 성분을 검사한 결과, 모든 제품에서 니코틴, 프로필렌글리콜 및 글리세린이 확인됐다. 아울러 포름알데히드도 대부분 제품에서 확인됐으며, NNN, NNK, 비소 등도 일부 제품에서 나왔다.

1군 발암물질은 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소가 사람에게 암을 일으킨다는 과학적 근거가 충분하다고 판단한 물질이다. 실제 암 발생 위험은 노출량과 노출 기간 등에 따라 달라진다.

정부는 이번 검사결과에서 특정 성분의 검출량이 적거나 정량한계 미만이라는 이유로 해당 담배가 덜 해롭다고 판단할 수는 없다고 강조했다. WHO에 따르면 담배에는 7000여종의 화학물질과 70여종 이상의 발암물질이 포함돼 신체 거의 모든 부분에 건강위해를 일으키는 것으로 알려졌다.

복지부는 “특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인∙기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있다”며 지속적으로 모니터링할 계획이라고 설명했다.

담배유해성관리정책위원회는 “담배 유형과 제품에 따라 유해성분의 종류와 검출량에는 차이가 있지만, 일부 성분이 적게 검출됐다는 사실만으로 건강에 덜 해로운 담배라고 판단해서는 안 된다”며 “이번 검사는 담배제품에 존재하는 유해성분을 확인한 것으로, ‘덜 유해한 담배를 고르는 기준’으로 오해해선 안 된다. 따라서 모든 담배가 해롭다는 과학적 근거로 이해하고, 흡연자는 건강을 위해 금연을 실천하고 비흡연자는 흡연을 시작하지 않는 것이 중요하다”고 밝혔다.

정부는 이날 ‘제1차 담배 유해성 관리 기본계획(2027~2031)’도 확정∙발표했다. 우선 담배 유해성분 관리체계를 정착시키고 검사성분 및 제출자료 확대 등 관리체계를 고도화할 방침이다.

검사 대상 유해성분을 궐련형 전자담배의 경우 올해 44종에서 2030년 50여종으로, 액상형은 20종에서 30여종으로 단계적 확대하고, 현재 검사 대상 포함되지 않은 무연담배, 물담배 등 제품도 검사대상에 포함할 예정이다.

담배 제조업자와 수입판매업자가 제출해야 하는 자료 범위도 성분의 사용 용도까지 포함해 확대한다. 단계적으로 특정 성분 사용 금지를 위한 개선방안도 검토한다.

정부는 담배제품 현재사용률을 남성은 지난해 36.3%에서 2030년까지 29%로, 여성은 8.6%에서 6%로 감소시키겠다는 목표다.

다만 이번 기본계획에는 담뱃값 인상 방안은 담기지 않았다. 또 유해성분들이 포함된 담배제품들에 대해 함량 제한이나 판매 제한 등의 별도 조치 방안은 마련되지 않아 실효성이 떨어질 수 있다는 지적도 제기된다. 복지부 관계자는 “우리나라에서 판매되는 담배제품에 어떤 성분이 어느 정도 쓰이고 있냐 살펴보는 단계”라며 “이를 바탕으로 해외 사례도함께 보고 필요한 대책을 추진할 예정”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지