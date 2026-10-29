통일부 “北인권결의 공동제안 참여 여부 관계기관과 논의 중”

통일부는 29일 유엔총회 북한인권결의 공동제안국으로 참여할지를 두고 관계기관과 논의 중이라고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 정부서울청사에서 취재진과 만나 관련 질문을 받고 이같이 답했다. 통일부 입장에 대해서는 “구체적인 내용을 말하기 어렵다”면서도 “조만간 각 부처의 입장이 조율돼 정부 입장이 나올 것”이라고 설명했다. 정부는 출범 첫해인 지난해 11월 유엔총회 북한인권결의안 공동제안국에 참여한 바 있다.

통일부는 이재명 정부 출범 이후 유엔 무대의 북한인권 결의 공동제안국 참여에 부정적인 입장을 보여 왔다. 정동영 장관은 올해 3월 유엔인권이사회 계기 북한인권 결의안 공동제안국 참여를 앞두고도 “북에서는 (북한인권 결의를) 대표적인 적대시 정책으로 본다”며 “그걸 감수하고 우리가 밀어붙일 이유가 없다”는 의견을 냈다. 그러나 정부는 인권은 인류 보편적 가치라는 명분, 북한의 ‘적대적인 두 국가’ 노선에서 공동제안국 참여 여부가 북한의 태도에 변수가 되지 못한다는 점 등을 고려해 공동제안국 동참을 결정한 것으로 알려졌다.

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