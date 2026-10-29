강화군, 군과 북한 동향·대비 공조체계 가동 본격화

박용철 군수 “중앙부처·인천시와 긴밀히 협의”
최근 황해도 개풍군 해안가에서 북한군 자주포가 모습을 드러냈다. 인천 강화군 맞은편 북한 지역에서는 올해 들어 900여 차례의 폭발음이 이어졌다. 여기에 대남 확성기 방송 재개를 예고하며 접경지 내 긴장감은 더욱 고조되고 있다.
강화군이 육군 수도군단·해병2사단 등과의 통합방위체계를 한층 탄탄히 다지고 있다. 군사작전 과정에서 생길 수 있는 주민 불편을 줄이기 위해 꾸준히 소통도 이어간다.
박용철 군수는 “북한 도발로 군민의 평온한 일상이 또다시 흔들려서는 안 된다”며 “대남방송이 재개되면 소음 피해 대책이 신속히 이뤄질 수 있도록 중앙부처·인천시와 긴밀히 협의할 것”이라고 강조했다.
군은 28일 이임수 육군 수도군단장, 최영길 해병2사단장, 이충희 수도포병여단장, 김인현 해병5여단장과 지역 안보 현안을 공유했다고 밝혔다. 또 군민 안전 확보와 통합방위 협력체계 강화 방안에 대해서도 머리를 맞댔다.
그동안 강화 해안 곳곳에서 북한의 집중호우로 유실된 것으로 추정되는 목함지뢰가 발견된 바 있다. 북한 측은 전술도로 개설을 위한 폭파 작업에 나서는 등 도발 위협을 높이고 있다. 접경지 안보 우려가 커지는 가운데 이번 만남이 마련됐다.
이 자리에서는 최근 관측된 북한 자주포 배치 등 긴장 움직임의 군 자체대비 상황이 공유됐다. 아울러 군민들은 평소처럼 일상생활을 이어 나가고, 군도 행정지도에 힘써 달라는 당부도 나왔다.
박 군수는 “군단장과 사단장·포병여단장이 이례적으로 함께 한 방문은 군민들의 안전을 깊이 염려한다는 것”이라며 “이상 징후가 보이면 곧바로 알리고, 군 당국과 군민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
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