WADA, 2027년 도핑 금지목록 개정…KADA “의약품 사용 전 확인해야”

세계도핑방지기구(WADA)가 2027년도 도핑 금지목록을 개정했다. 비승인 약물 항목에 펩타이드를 예시로 명시하고 카나비노이드의 금지 범위를 구체화하는 등 일부 약물의 분류와 적용 기준을 손질했다. 개정 목록은 2027년 1월1일부터 시행된다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)는 WADA가 공표한 2027년도 금지목록 국제표준의 주요 변경 사항을 홈페이지에 게시했다고 29일 밝혔다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)는 세계도핑방지기구(WADA)가 공표한 2027년도 금지목록 국제표준의 주요 변경 사항을 홈페이지에 게시했다고 29일 밝혔다. KADA 제공

상시 금지약물 가운데 비승인 약물(S0)에는 펩타이드가 새 예시로 추가됐다. 인체 사용 승인을 받지 않은 펩타이드 중 상당수는 세계도핑방지규약의 금지 기준에 해당하며, 물질의 특성에 따라 S0뿐 아니라 S2(펩타이드 호르몬·성장인자 등), S4(호르몬 및 대사변조제) 등으로 분류될 수 있다. 금지목록에 구체적인 명칭이 없더라도 금지 대상에 해당할 수 있어 성분 확인이 필요하다.

호르몬 및 대사변조제(S4)에서는 항에스트로겐 물질 관련 항목의 명칭을 현행 용어에 맞춰 확대하고, 임루네스트란트(Imlunestrant)를 예시로 추가했다. 대사변조제에는 셀라델파(Seladelpar)와 SLU-PP-332, SLU-PP-915 및 관련 물질이 새롭게 명시됐다. 이뇨제 및 은폐제(S5)에는 에플레레논(Eplerenone)과 피네레논(Finerenone)이 추가됐다.

경기기간 중 금지되는 카나비노이드(S8)는 금지 범위가 구체화됐다. 테트라하이드로칸나비놀류(THCs)와 Δ9-THC의 효과를 모방하는 반합성·합성 카나비노이드가 금지 대상으로 명시됐으며, 예시에는 Δ9-THC와 Δ8-THC, Δ10-THC, 헥사하이드로칸나비놀(HHC), AB-FUBINACA, 5F-ADB 등이 포함됐다. 반면 칸나비디올(CBD)은 계속 허용된다. 다만 대마에서 추출한 CBD 제품에는 금지 성분인 THC가 함유될 수 있어 제품을 사용할 때 주의해야 한다.

글루코코르티코이드(S9)는 허용 투여 경로에 질내 투여가 추가됐다. 특정 종목의 금지약물을 규정한 P1(베타차단제)에서는 세계당구연맹(WCBS) 관련 규정의 ‘모든 세부종목(all disciplines)’ 문구가 삭제됐다. 다른 국제연맹과의 규정 일관성을 맞추기 위한 조치다.

모니터링 프로그램 대상도 조정됐다. WADA는 금지약물은 아니지만 스포츠에서의 사용 양상과 오남용 가능성을 파악하기 위해 일부 물질을 별도로 감시한다. 이번 개정에서는 코데인(Codeine), 더모르핀(Dermorphin) 및 유사체, 하이드로코돈(Hydrocodone)이 대상에서 제외됐으며, 펜타닐(Fentanyl)과 트라마돌(Tramadol)은 경기기간 외 사용에 대한 모니터링이 종료됐다.

다만 펜타닐과 트라마돌은 경기기간 중 금지약물에 해당한다. 모니터링 대상에서 제외됐다는 이유만으로 경기 중 사용까지 허용되는 것은 아니다.

남용약물 관련 규정도 명확해졌다. 코카인과 헤로인, 엑스터시(MDMA), 테트라하이드로칸나비놀(THC) 등 남용약물의 검출 결과가 해당 약물의 사용과 부합하는 경우, 관련 대사체의 검출 여부도 결과관리 과정에서 고려하도록 문구를 보완했다.

KADA는 변경된 금지목록을 선수와 선수지원요원이 정확히 이해하고 숙지할 수 있도록 유관기관 안내와 교육·홍보를 강화할 계획이다.

김일환 KADA 사무총장은 “금지목록은 과학적 근거와 도핑 환경의 변화에 따라 매년 개정되는 만큼 선수와 선수지원요원은 변경된 내용을 지속적으로 확인할 필요가 있다”며 “의약품이나 제품을 사용하기 전에 금지 여부를 확인하고 출처나 성분이 불분명한 제품은 각별히 주의해야 한다”고 당부했다.

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