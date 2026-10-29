한병도 “국민의힘, 대통령·영부인 국감 소환하자는 비상식적 주장까지 해”

더불어민주당 한병도 원내대표가 국회 운영위원회의 대통령비서실 국감을 앞두고 국민의힘 김태규 의원 사임을 요구하면서 “운영위에 소속된 김 의원은 전두환도, 윤석열도 내란이 아니라는 망언을 내뱉고도 아무 일 없었다는 듯 운영위 국감장에 앉으려 하고 있다”고 비판했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 29일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 29일 오전 국회 정책조정회의에서며 “국회 운영의 표준이자 모범이 돼야 할 운영위마저 역사를 왜곡하고 내란을 옹호한 인물이 활개 치도록 내버려둘 수 없다”며 이같이 말했다. 이어 “김 의원은 지금이라도 국민에 머리 숙여 사죄하고 위원직에서 사임하라”고 목소리를 높였다.

국민의힘을 향해서는 “이미 증인 채택 단계에서부터 국정 운영과 전혀 연관 없는 인사들을 요구하며 소모적 정쟁에 불을 지폈다”며 “특히 대통령과 영부인을 운영위 국감장에 소환하자는 비상식적 주장까지 서슴지 않았다. 민생을 위한 정책 검증과 대안 제시는 뒷전이고 오로지 대통령과 정부를 흠집 내기 위한 정치 공세에 혈안”이라고 지적했다.

한 원내대표는 김혜경 여사에 대해 ‘황제 골프 의혹’을 제기한 국민의힘 주진우 의원에 대해선 “마치 사이버 레커처럼 최소한의 사실관계조차 확인하지 않은 채 자극적인 의혹을 무차별적으로 유포하며 김 여사의 명예를 실추했다”고 했다.

그는 “아무리 야당 의원이라도 지켜야 할 최소한의 선이 있다”며 “아니면 말고 식 무책임한 의혹 제기는 국민을 기만하고 민주주의를 좀먹는 반민주적 패악질에 불과하다”고 했다.

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