강릉페이 50만원 쓰면 최대 7만5000원 혜택…11월 1일부터 보름간

강릉시는 ‘2026 코리안 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 추가 국비를 확보함에 따라 오는 11월 1일부터 15일까지 강릉사랑상품권(강릉페이) 인센티브를 기존 10%에서 15%로 확대 운영한다고 29일 밝혔다.

코리아 그랜드 페스티벌은 상생 소비를 통한 지역경제 활성화를 목표로 추진되는 전국 단위 소비 촉진 행사다. 강릉시는 이번 인센티브 확대를 통해 시민들의 소비 부담을 덜고 지역 소상공인의 매출 증대를 도모할 계획이다.

강릉시청 전경. 강릉시 제공

강릉페이 보유 한도는 최대 200만원이다. 이번 행사는 인센티브가 적용되는 월 혜택 한도인 50만원 내에서 제공된다. 기존 월 50만원까지 결제금액의 10%(1만원 결제 시 1000원)를 기본 인센티브로 제공하는 것에 더해 이번 행사 기간에는 결제금액의 5%를 캐시백으로 추가 적립해 총 15%의 혜택을 제공한다.

추가 적립된 캐시백은 다음 결제 시 자동으로 차감돼 사용된다. 특히 지역 내 착한가격업소 67곳에서 강릉페이를 사용하면 기존 혜택에 5%가 추가로 적립돼 더욱 큰 폭의 혜택을 누릴 수 있다.

다만 추가 5% 캐시백 혜택은 국비 지원 예산 범위 내에서 운영된다. 예산이 소진되면 행사 기간 중이라도 조기 종료될 수 있다. 캐시백 적립 내역과 잔여 혜택은 강릉페이 앱에서 확인할 수 있다.

김현경 시 소상공인과장은 “이번 인센티브 확대가 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 상권에 큰 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다”며 “시민 여러분의 많은 관심과 강릉페이 이용을 부탁드린다”고 말했다.

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