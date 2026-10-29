김민석, 유시민의 ‘李 대통령, 윤석열과 똑같이 해’ 비판에 “평가나 답이 불필요”

유시민 작가가 지난 28일 이재명 대통령을 다시 비판한 데에 더불어민주당 김민석 대표가 29일 “평가하거나 답할 필요가 없는 것 아닌가 하는 생각을 하고 있다”고 말했다.

김 대표는 이날 민주당 유튜브 ‘민티07’에서 “전당대회 때는 유 작가가 하는 말을 듣고 화가 났다”면서 “김대중 (전) 대통령 시절 이후에도 그런 방식의 말을 많이 했고, 그런 말을 계속 하니까 사실 어떤 평가를 할 필요가 별로 없는 것 아닌가 생각한다”고 밝혔다. 그러면서 “말씀하시는 것처럼 당 내외에 어려움이 있다”며 “이럴 때 가장 좋은 것은 가급적 분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않고, 조금이라도 그렇지 않은 언어를 사용하거나 가급적 아예 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 것”이라고 지적했다.

더불어민주당 김민석 대표. 뉴시스

유 작가는 전날 유튜브 ‘박시영TV’에 출연해 “윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이 대통령도 똑같이 한다”고 비판했다. 유 작가는 “국정수행 지지율 하락의 가장 큰 문제는 진영의 해체”라며 “이 지표가 말해주는 바는 대통령이 많은 국민에게 신뢰받지 못한다는 것”이라고 주장했다. 이어 유 작가는 “국정수행 지지율이 낮으면 낮을수록 대통령이 원래 자기가 이루고자 한 바를 못 이룰 가능성이 높아진다”면서 “극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다”고 탄핵된 전임 대통령을 언급했다.

이날 김 대표는 자신이 취임한 뒤 개편한 민주당 유튜브 채널을 유 작가가 진영 해체의 근거로 든 것도 반박했다. 김 대표는 “민티07은 당의 공식 방송 아니냐”며 “김남준 사장(김 대표가 김남준 의원을 ‘민티07 사장’이라 표현)은 당 홍보위원장이고, 청와대 대변인을 거친 분이고, 당의 공식 방송을 출범시켜서 비교적 빠른 시기에 안착시켰다는 데에 크게 평가의 차이가 없는 것 같다”고 김 의원을 감쌌다. 이어 김 대표는 “이런 부분까지 정파적 또는 계파적 시각에서 볼 필요는 없지 않은가 생각한다”고 밝혔다.

유 작가는 전날 방송에서 민주당 유튜브를 언급하며 김 의원까지 비판했다. 그는 “이 대통령이 지지해 세운 당대표인 김 대표가 (민주당 유튜브) 방송을 개편하며 책임자를 소위 성남파 김 의원한테 맡겼다”며 “김 의원은 이 대통령을 제외한 나머지 모든 정치적 리더나 비평가를 씹고 다니는 비평가를 주로 써서 방송한다”고 주장했다. 유 작가는 이 대통령이 고립됐다는 주장을 했는데 “자신이 (취임 후) 1년 반 동안 자기 자신을 고립시키는 길로 계속 왔다. 그 결과가 진영의 해체”라고 말했다.

당내에서도 유 작가 언사에 비판이 표출됐다. 정진욱 의원은 페이스북에 “유 작가가 자해를 험하게 하고 있다”며 “그가 쏘아대는 말의 난사가 자신을 향한 저주 같아서 차마 들을 수가 없다. 안타깝다”고 적었다. 정 의원은 “자해는 사람이든 동물이든 극심한 스트레스에 몰린 생명체가 때로 선택하는 행위”라며 “그래서 때론 미친 놈도 자해를 한다. 윤석열을 보라”고 했다.

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