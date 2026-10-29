우리 동네 무료 생리대 어디?…전국 500곳 지급기 위치 지도 공개

주변에 설치된 공공 생리대 지급기의 위치와 이용 정보를 한눈에 확인할 수 있는 지도가 나왔다.

공공생리대(모두의 생리대) 지원 시범사업 시행 첫 날인 7월 6일 오전 서울 광진구 자양3동 주민센터 화장실에 공공생리대 지급기가 설치돼 있다. 뉴시스

29일 성평등가족부는 국민 누구나 가까운 생리대 지급기를 쉽게 찾아 이용할 수 있도록 이날부터 ‘모두의 생리대(공공 생리대)’ 공식 누리집을 운영한다고 밝혔다.

그동안 공공 생리대 지급기 위치를 확인하려면 성평등부와 각 지방정부 누리집을 따로 찾아봐야 했지만 앞으로는 전용 누리집에서 전국 시범지역의 지급기 위치와 이용 정보를 한눈에 확인할 수 있다.

성평등부는 지난 7월부터 전국 12개 시범지역의 주민센터와 도서관, 청소년시설 등 접근성이 높은 공공시설 약 500곳에 생리대와 지급기를 비치해 서비스를 제공하고 있다.

새롭게 개설된 누리집은 공공 생리대 지원사업 소개와 홍보 영상, 지급기 종류별 이용 방법, 지급기 위치 정보, 자주 묻는 질문(FAQ) 등으로 구성됐다.

특히 지도 기반의 위치 안내 서비스를 통해 이용자는 가까운 공공시설에 설치된 생리대 지급기를 손쉽게 찾을 수 있다. 지도에는 자동 지급기가 주황색, 수동 지급기가 초록색 아이콘으로 표시된다. 아이콘을 선택하면 해당 시설의 명칭과 세부 설치 장소, 운영시간, 연락처 등을 확인할 수 있다. 자동 지급기의 경우 생리대 재고 상태와 고장 여부도 함께 제공한다.

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