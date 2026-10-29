서인영, 워터밤 이어 연세대 축제 욕심…“공짜로도 간다”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 ‘워터밤’에 이어 연세대학교 축제 무대에 서고 싶다는 바람을 드러냈다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘드디어 효도여행 떠난 서인영과 여동생’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 서인영이 어머니, 여동생과 함께 일본 오키나와 여행을 떠나는 모습이 담겼다.

공항에 도착한 서인영은 “배고프다. 산에서 하도 먹고 왔더니”라며 근황을 전했다. 최근 다이어트에 소홀해졌다는 그는 “놨다. 목표가 없어졌다”고 털어놔 웃음을 안겼다.

앞서 서인영은 지난여름 ‘워터밤’ 무대에 오르기 위해 체중 감량에 나서는 등 남다른 의지를 보인 바 있다. 당시 무대를 목표로 다이어트에 집중했던 그는 워터밤 이후 새로운 목표를 세웠다.

바로 연세대학교 축제 무대였다. 서인영은 다음에 서고 싶은 무대를 묻는 말에 “이번 목표는 연세대 축제”라고 밝혔다. 이어 “공짜로도 간다”고 덧붙이며 무대에 대한 강한 의욕을 드러냈다.

이를 들은 제작진은 “워터밤 이후에 행사가 하나도 없으신 거냐”고 물었다. 서인영은 “문의는 왔는데 픽스된 게 없다”고 솔직하게 답했다.

이어 “매니저가 비싸게 불렀나 보다”고 추측해 웃음을 자아냈다. 섭외 문의는 있었지만 실제 행사 출연으로 이어지지는 않았다는 설명이다.

한편 서인영은 최근 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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