배우 윤대열, 폭발 현장서 가스통 밸브 잠갔다…“피해자 회복 먼저”

사진=윤대열 SNS

배우 윤대열(48)이 인천 가스 폭발 사고 현장에서 신속하게 가스 밸브를 잠그고 경찰에 신고해 추가 피해를 막는 데 도움을 준 사실이 알려졌다.

28일 인천 서부경찰서 등에 따르면 윤대열은 전날 오전 8시 45분쯤 인천 검단구 마전동의 한 상가 건물 인근을 산책하던 중 가스 폭발 사고를 목격했다.

당시 건물 1층 음식점에서는 내부 철거 작업이 진행되고 있었으며, 폭발로 현장이 아수라장이 된 것으로 전해졌다. 윤대열은 건물 외부에 있던 액화석유가스(LPG)통 2개의 밸브가 열려 있는 것을 발견하고 이를 잠근 뒤 경찰에 신고했다.

사고 현장 인근에 거주해 평소 가스통의 위치를 알고 있었던 윤대열은 추가 가스 누출에 따른 2차 피해를 우려해 이 같은 조치를 한 것으로 알려졌다. 경찰은 그의 신속한 판단이 추가 피해를 예방하는 데 도움이 된 것으로 보고 있다.

이 같은 사실이 알려지자 윤대열은 자신의 SNS를 통해 사고 당시 상황을 설명했다.

그는 “식당 사장님께서 크게 다치셨다. 작업하시던 세 분도 크게 다치셨다”며 “먼저 현장에 도착하셔서 다치신 분들을 챙기시고 차량 통제하시고 신고하신 분들이 계셨다. 2차 피해가 우려돼 건물 뒤에 가스통을 잠근 것뿐”이라고 밝혔다.

이어 “다치고 피해를 당하고 슬픔 속에 있는 피해자 가족분들이 우선”이라며 “본의 아니게 언론에 제가 나오게 돼 너무 죄송하고 부끄럽다. 이 사고의 본질을 제가 흩트려 놓을까 두렵기도 하다”고 전했다.

그러면서 “이 사고는 아직 아무것도 해결되지 않았고 아무도 쾌유되지 않았다”며 “피해 입으신 분들과 피해자 가족분들의 몸과 마음의 빠른 쾌유를 진심으로 바란다”고 덧붙였다.

윤대열은 연극 무대를 중심으로 활동해 온 배우다. 2014년 영화 ‘군도: 민란의 시대’로 스크린에 데뷔한 뒤 ‘암살’, ‘아수라’, ‘범죄도시’, ‘헌트’, ‘서울의 봄’ 등 다수의 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한편 이번 사고로 60대 작업자 3명과 60대 음식점 점주 1명 등 총 4명이 얼굴 등에 화상을 입고 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 사고 당시 음식점 내부에서는 철거 작업이 진행 중이었던 것으로 파악됐다.

경찰은 가스 밸브를 잠그지 않은 상태에서 작업하던 중 폭발이 발생했을 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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