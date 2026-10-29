여전히 대체불가 자원 김민재-황인범, 폼 떨어진 황희찬...‘96라인’ 3인방, 11월 A매치 2연전서 모레노호 승선할까

운명의 날이 밝았다. 과연 ‘국가대표 은퇴 소동’으로 축구계를 발칵 뒤집어 놓았던 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케), 이른바 ‘96라인’은 대표팀에 소집될까.

사진=뉴스1

로베르토 모레노 한국 축구 대표팀 임시 감독은 29일 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 올해 마지막 A매치인 11월 A매치 2연전에 나설 소집명단을 공개한다. 한국 축구 대표팀은 11월에 중동 원정을 떠나 A매치 2연전을 치른다. 다음달 13일과 17일에 카타드 도하에서 사우디아라비아와 카타르를 만나 평가전을 갖는다. 현재 선수가 보여주고 있는 폼을 가장 중시하는 모레노 감독은 명단을 발표한 뒤 유럽으로 건너가 해외파 선수들을 직접 관찰할 계획이다.

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이번 소집 명단의 최대 화두는 역시 1996년생 동갑내기 삼인방인 김민재와 황인범, 황희찬의 발탁 여부다. ‘96라인’이라 불리는 이들은 이달 2일, 9~10월 A매치 4연전의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전을 마치고 은퇴 소동을 벌였다. 황인범은 경기가 끝난 뒤 그라운드에 주저앉아 눈물을 흘렸고, 이후 김민재, 황희찬과 함께 그라운드에 나와 부둥켜안고 기념사진을 찍었다. 이례적인 행동 이후 한 매체를 통해 이들 세 명이 일부 동료에게 국가대표를 동반 은퇴하겠다는 뜻을 밝혔다는 단독 보도가 나왔다. 그리고 라커룸에서 자정이 넘어서까지 현영민 대한축구협회 전력강화위원장과 면담을 이어갔다.

면담을 마친 뒤 취재진이 대표팀 은퇴설에 대해 묻자 황인범은 “아니요. 아니요”라고 짧게 답하며 선을 그었지만, 김민재와 황희찬은 정확한 입장을 드러낸 건 없다.

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세 선수의 대표팀 내 위상은 각기 다르다. 김민재와 황인범은 여전히 대체불가 자원으로 분류되지만, 황희찬은 그렇지 않다. 소속팀에서는 물론 대표팀에서도 폼이 크게 떨어져있다.

황희찬은 2026 북중미 월드컵에서 그다지 인상적인 모습을 보여주지 못했다. 교체로 투입된 체코, 멕시코전에선 유의미한 활약이 거의 없었고, 선발로 출전한 남아공전에서도 남아공 진영에 제대로 들어가지도 못했다. 전성기 시절 특유의 저돌적인 돌파는 거의 사라진 모습이다. 모레노호에서도 비슷했다. 9월 A매치 두 번째 경기였던 우루과이전에서 선발 출장했으나 공격에서도 큰 기여가 없었고, 수비 가담도 그다지 보이지 않아 수비 불안을 야기한 선수 중 하나였다. 결국 후반 시작과 함께 교체아웃됐다.

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10월 A매치 두 번째 경기인 우즈베키스탄전에선 왼쪽 미드필더로 선발 출장해 그나마 이전보다 나은 모습을 보여주긴 했다. 지난 24일 쾰른과의 분데스리가 7라운드 원정 경기에 샬케 이적 후 처음으로 선발로 출전해 풀타임을 소화한 건 고무적이다.

다만 황희찬이 소화할 측면 공격수 혹은 측면 미드필더 자원엔 대체 자원이 넘쳐난다. 9~10월 A매치 때는 아시안게임으로 인해 모레노호에 소집되지 못한 엄지성이나 배준호도 있고, 아시안게임 대표팀에는 뽑히지 못했지만, 모레노호에 승선해 좋은 모습을 보여준 김민수도 있다. 박문성 해설위원도 자신의 유튜브 ‘달수네 라이브’를 통해 “여론을 빼고 이야기해도 황희찬은 안 뽑힐 수 있다. 황희찬은 지금의 폼과 경쟁력만을 놓고 봐도 저 포지션에서 뛸 수 있는 좋은 선수가 많다”고 말하기도 했다.

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김민재는 대체불가 자원으로 분류되긴 하지만, 부상을 앓고 있다는 게 변수다. 김민재는 지난 22일 아스널과의 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 홈 경기에 선발 출장했다가 전반만 뛰고 교체됐다. 지난 26일 프라이부르크와의 분데스리가 7라운드 원정 경기는 아예 결장했다. 11월 A매치 2연전까지는 시간이 좀 남아있긴 하지만, 부상 여파에 은퇴 소동 논란으로 이번엔 대표팀 명단에 빠질 가능성도 있다.

모레노 감독은 4연전을 치른 9~10월 소집 때는 대표팀 엔트리를 30명으로 구성했다. 이번 A매치는 2연전이기 때문에 명단 규모가 이전보다는 더 줄어들 것으로 보인다. 과연 모레노 감독은 96라인을 불러들일까. 모레노 감독 개인에게도 이번 11월 A매치 2연전이 중요하다. 현재 임시 감독 신분인 모레노 감독은 중동 원정 2연전에서 좋은 모습을 보여줘야만 정식 감독으로 승격될 수 있다.

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