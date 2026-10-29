李대통령 또다시 비판한 유시민 “진영 해체한 尹과 똑같아”

진보 논객 유시민 작가가 또다시 이재명 대통령을 비판했다. 이 대통령이 윤석열 전 대통령과 같이 진영 해체를 하며 스스로 고립되고 있다고 지적했다.

유 작가는 28일 유튜브 방송 ‘박시영TV’에 출연해 “국정수행 지지율 하락의 제일 큰 문제는 진영의 해체”라며 “윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이 대통령도 똑같이 한다”고 밝혔다.

유시민 작가. 뉴시스

그는 ‘군주민수’(君舟民水)를 언급하며 “민심의 역류가 몰아치면 배가 엎어질 수도 있다는 것”이라며 “이 지표가 말해주는 바는 대통령이 많은 국민에게 신임받지 못한다는 것”이라고 지적했다.

유 작가는 국정 수행 지지율이 낮아질수록 대통령이 추진하려던 정책과 목표를 실현하기 어려워진다고 설명했다. 그러면서 “극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다”고 경고했다.

유 작가는 진영 해체에 따른 이 대통령의 고립과 관련한 일례로 더불어민주당 김민석 대표가 추진한 당 공식 유튜브 채널 ‘민주당TV’를 언급했다.

유 작가는 “이 대통령이 지지해 세운 당 대표인 김 대표가 방송을 개편하며 책임자를 소위 성남파 김남준 의원한테 맡겼다”며 “김 의원은 이 대통령을 제외한 나머지 모든 정치적 리더나 비평가를 씹고 다니는 비평가를 주로 써서 방송한다”고 지적했다. 그는 “이 대통령 자신이 (취임) 1년 반 동안 자기 자신을 고립시키는 길로 계속 왔다. 그 결과가 진영의 해체”라고 강조했다.

유 작가는 김 대표를 향한 비판도 이어갔다. 그는 “당 대표 선거에서 상대방을 분열주의자, 신천지로 몰았는데 (득표를) 반밖에 못 받았다”며 “전당대회를 치르며 당 지지층에서 김 대표는 이미 반을 잃었다. 지금 결과는 그때부터 개선을 못 했다는 것만 보여주는 것”이라고 꼬집었다.

유 작가는 민주당 지도부를 향해 진영 복원을 주문했다. 그는 이 대통령이 진영 복구 의지가 있는지 잘 모르겠다고 지적하며 “당 대표가 갈라진 진영을 다시 복원해 이 대통령과 함께 내란을 극복하고 이겨내고 정권을 교체했던 그때의 진영을 다시 짜야 한다”고 촉구했다.

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