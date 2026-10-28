'스페인 열차 충돌' 한국인 탑승자 6명 경상…"추가 피해 파악 중"

스페인 마드리드 남부 톨레도 인근에서 고속열차 2대가 충돌해 최소 46명이 사망했다. 사고 열차에는 한국인 6명이 탑승해 있었으며 모두 경상을 입은 것으로 확인됐다.

28일(현지시간) 임수석 주스페인 대사는 “우리 국민은 6명이 탑승해 있었고 가벼운 부상을 당했다”며 “추가 피해가 있는지 계속 확인하고 있다”고 밝혔다.

사진=AP연합뉴스

로이터 등 주요 외신에 따르면 이날 오전 9시쯤 마드리드 남쪽으로 약 130㎞ 떨어진 톨레도 지역 우르다 인근에서 민영 철도회사 이리오 소속 열차와 국영 철도회사 렌페 소속 열차 간 추돌 사고가 발생했다. 외신에 따르면 현재까지 확인된 사망자는 46명으로 파악됐다. 사고 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 렌페 열차에는 397명이, 이리오 열차에는 147명이 각각 타고 있었던 것으로 확인됐다. 스페인 현지 구조 당국은 부상자들을 구급차로 이송 중이며 경상자는 우르다로 옮겨지고 있다.

외교부는 “우리 국민의 병원 치료와 이동을 지원하기 위해 영사와 차량이 이동 중”이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지