‘여고생 살해범’ 장윤기 아버지 “그런 일을 저질렀다는 게 납득이 안돼요”

“아들이 그런 일을 저질렀다는 게 납득이 안돼요.”

28일 여고생을 살해한 ‘장윤기 사건’의 증인으로 출석한 장윤기 아버지 장모씨는 피해자 고 이채원 양의 가족에게 미안하다고 사과했다. 장윤기 아버지 장씨는 현직 경찰관(경감)이다.

'여고생 살해범' 장윤기의 부친 장모 경감이 28일 전남광주 동구 광주지법에서 증인 신문을 마친 뒤 법원을 빠져나가고 있다. 뉴시스

아들이 성적으로 문제 있었던 아니냐는 물음에 장씨는 “그렇치는 않았다”고 부인했다.

이날 법정에서 그는 차량에서 발견한 케이블타이와 관련해 “그전에는 범행 도구라고 생각도 못 했다”고 했다. 장씨는 “언론 보도를 보고 사후적으로 케이블타이가 범행 도구로 쓰일 수 있겠다고 생각했다”고 진술했다.

여고생 살인 혐의를 받는 장씨는 증거인멸 의혹을 부인하면서도 수사 과정에서 경찰관 신분으로 편의를 받은 사실은 인정했다.

광주지법 형사12단독 이승연 부장판사는 28일 공무상비밀누설·증거인멸방조 등 혐의로 기소된 박모(57) 경감과 팀원 A경사의 두 번째 공판을 열었다.

증인으로 출석한 장씨는 아들의 차량에서 혈흔을 닦고 케이블타이 등 물품을 정리한 사실을 인정하면서도 “증거를 인멸한다는 생각까지는 하지 못했다”고 밝혔다.

차량을 정리한 이유에 대해서는 공용주차장에 혈흔이 남아 있을 경우 차량 훼손이나 해코지가 우려됐다고 설명했다. 당초 차량을 보관하려 했지만 혈흔을 발견해 이를 닦고 소지품을 정리했다는 취지다.

재판부는 장씨가 당시 아들이 아닌 제3자가 범행했을 가능성을 의심했다면서도 차량의 혈흔과 소지품을 정리한 이유를 물었다. 제3자의 범행 가능성을 확인하려면 오히려 증거를 보존해야 하는 것 아니냐는 취지에서 이를 물은 것이다.

장씨는 “현장 감식을 했고 차량을 돌려주니까 더 이상 필요 없는 것으로 당시 인식했다”며 “그 부분에 대해 숙고하지 못한 것을 지금도 후회하고 있다”고 답했다.

아들의 주거지 물품을 정리한 데 대해서는 “광주에 두 번 다시 오고 싶지 않았다”며 거처를 옮기는 과정에서 집안 물품도 함께 정리했다고 설명했다.

장씨는 아들의 집에서 훼손된 리얼돌을 본 사실도 인정했다. 그는 “보통 정상인이라면 굳이 그렇게까지 가슴을 도려내지는 않았을 것이라는 생각이 들었다”고 말했다. 다만 당시 성범죄와의 관련성을 의심하지는 않았다고 밝혔다.

휴대전화 등을 태운 사실에 대해서는 “그동안 안 쓰던 휴대전화 7~8점이 있었다”며 “휴대전화만 태운 게 아니라 앨범 관련 물품이나 집에서 안 쓰던 책 등도 다 버렸다”고 진술했다.

장씨는 수사팀과 사건 관련 통화를 하며 수사 진행 상황을 전달받은 경위에 대해서도 신문을 받았다. 경찰관 신분 때문에 편의를 받은 것이냐는 검사 질문에 장씨는 “조금 편의를 봐준 것 같다”고 답했다. 이어 처신이 통상적인 대응이었느냐는 물음에는 “편의를 받은 부분은 분명히 있다고 보인다”고 말했다. 다음 공판은 다음 달 4일 오후 3시 열린다.

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