“그때 팔지 않았다면…” 허경환·사유리·임형준이 마주한 수십억 후회

방송인 허경환, 사유리, 배우 임형준 등이 주거 부동산 선택과 매도 과정에서 거액의 시세 차익 기회를 놓쳤던 사연을 털어놓으며 대중에게 뼈아픈 충격을 안기고 있다. 화려한 스크린과 방송을 누비며 막대한 자산을 일군 이들조차 지나간 선택 앞에서 씁쓸함을 감추지 못하는 모습은, 급변하는 자산 시장의 거센 파고 속에서 대한민국 무주택자와 1주택자들이 직면한 냉혹한 현실을 고스란히 투영한다.

​ 스타들의 화려한 성공 이면에 숨겨진 주거 선택의 뼈저린 회한. 허경환 SNS·KBS ‘오케이? 오케이!’·MBC ‘구해줘! 홈즈’ 화면 캡처

개그맨 허경환은 방송과 자신의 유튜브 채널을 통해 현재 무주택자 신분이며 부동산 선택을 크게 후회하고 있다고 밝혔다. 그는 닭가슴살 전문업체 ‘허닭’을 성공적으로 매각하고 빌딩 공동 소유주 반열에 올랐지만 주거용 부동산 선택에서는 아쉬움을 남겼다. 서울 강남구청역 인근에서 거주하다 3년 전 한강 뷰를 찾아 집을 매도하고 전세를 선택했던 그는 해당 아파트가 이후 5억원 이상 폭등한 것을 지켜보며 참담한 상실감을 삼켰다.

허경환은 집을 사고 싶으면 원하는 동네의 공인중개사를 찾아가 자금과 예산에 맞춰 발품을 팔며 집을 매수하는 방식으로 자산을 불려왔다고 설명했다. 하지만 이번 판단만큼은 완전히 실패했다고 인정하며 당시의 선택을 깊게 아쉬워했다. 수십억원대 사업 성공을 거둔 자산가라 할지라도 주거 사다리를 오르는 과정에서의 판단 착오는 메우기 힘든 격차를 남긴다는 점을 보여주는 대목이다.

​ 끝없이 치솟는 도심 아파트 가격과 좁아지는 주거 현실. 뉴스1

일본 출신 방송인 사유리 역시 치솟는 한국의 부동산 물가 앞에서 고개를 떨궜다. 유튜브 채널 등을 통해 서울 삼성동 거주 시절 집주인이 10억원에 매매를 제안했으나 이를 거절했던 사연을 털어놓았다. 당시엔 엄두를 내지 못했던 그 금액은 현재 35억원까지 치솟았다. 전세를 전전하며 거주 평수가 오히려 줄어드는 현실을 마주한 사유리의 토로는 많은 이들의 공감을 자아냈다.

사유리는 한국 생활의 고충을 전하며 물가가 꾸준히 오르는 현실을 언급했다. 서울 반포 등지에서 전세로 거주 중인 그녀는 전세 계약이 갱신될 때마다 오르는 금액 때문에 아파트 평수가 점점 작아져 예전보다 10평이나 줄어든 곳에 살고 있다고 전했다. 이들의 고백은 단순히 몇억원의 시세 차익을 놓쳤다는 아쉬움을 넘어, 급변하는 거시 경제 환경 속에서 주거 안정이 얼마나 취약한지 보여준다.

배우 임형준은 한 예능에 출연해 금호동 한강 뷰 펜트하우스를 2억8000만원에 매입했으나 2014년 5억5000만원에 매도했던 아픈 기억을 꺼내놓았다. 그가 팔았던 집은 현재 23억원을 호가하고 있다. 함께 출연한 방송인 김숙 역시 서울 양평동과 마포를 거치며 헐값에 처분했던 아파트들이 수십억원대 폭등을 기록한 사연을 밝혔다. 순간의 선택이 가져온 거대한 격차는 스타들에게도 피해 갈 수 없는 현실이었다.

임형준은 당시 차액이 생겨 좋아하며 경기 일산으로 향했지만 지금은 다시 그 가격으로 집을 살 수 없다는 사실에 허탈감을 드러냈다. 삼성전자 주식을 5만5000원에 팔았는데 20만원이 넘어간 격차에 비유하며 속 쓰린 회한을 털어놓은 그는 마음이 허전할 때마다 거주했던 집의 자료화면을 찾아보며 씁쓸함을 달랜다고 전했다. 김숙 역시 예전 가격을 너무 잘 알기에 속상한 심정에 그 근처 도로는 돌아서 다닐 정도라고 착잡한 동조를 보냈다.

​ 지나간 선택의 압박을 곱씹으며 돌아서야 하는 현대인들. 게티이미지뱅크

이들이 겪은 일련의 과정은 자산 증식의 성과가 단순히 개인의 노력이나 능력만으로 귀결되지 않는다는 점을 증명한다. 대중의 인기를 먹고사는 방송인이라 할지라도 주거 공간을 확보하는 과정에서 마주한 선택의 결과는 인생의 커다란 변곡점이 된다. 이들의 생생한 증언은 자산 시장의 냉혹한 법칙을 되새기게 만들며 오늘도 치열하게 살아가는 현대인들에게 피할 수 없는 현실의 무게를 전하고 있다.

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