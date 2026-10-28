포항시의회, 첫 시정질문…산단 지원·영일만대교 등 현안 격돌

경북 포항시의회는 28일 오전 제334회 제1차 정례회 제2차 본회의를 열고 제10대 의회의 첫 ‘시정에 관한 질문’을 진행했다고 밝혔다.

이날 시정질문에는 이민규·김은주,·김영헌 의원이 나서 국가산업단지 주변지역 지원 대책, 청하 의료폐기물 처리시설 관련 행정 대응, 영일만횡단대교 건설사업 등 지역 주요 현안에 대해 질문을 던지며 실효성 있는 대안 마련을 주문했다.

이민규 의원은 산업단지 주변지역 주민들을 위해 추진한 상생사업과 지원 실적을 물었다.

또한 청림동 무료급식소인 청림별관의 이용 현황과 운영비 지원, 위생 및 민원 관리 실태와 노후 국가산업단지 주변지역 지원 특별법 제정을 위한 포항시의 추진 상황과 전담조직 구성 여부를 물었다.

시정질문하는 이민규, 김은주, 김영헌 의원(왼쪽부터). 포항시의회 제공

박용선 시장은 답변에서 산업단지 주변지역 주민들에게 직접적으로 돌아가는 지원 실적을 별도로 파악하고 지속적인 상생사업을 발굴할 필요가 있다는 지적에 대해 향후 기업과의 협의를 통해 주민지원 확대 방안을 모색하겠다고 밝혔다. 또한 청림별관의 운영 실태와 급식의 질, 위생 및 이용자 민원에 대해서는 관련 사항을 점검하고, 보다 안정적인 운영과 서비스 개선 방안을 검토하겠다고 답했다.

이어 노후 국가산업단지 주변지역 지원 특별법의 조속한 제정을 위해 철강산업지원TF팀을 중심으로 정부와 국회에 법안 통과를 건의하고, 노후 국가산업단지가 위치한 지방자치단체 간 연대를 통해 공동 대응체계를 마련하겠다고 밝혔다.

김은주 의원은 지곡단지 내 노후 기반시설로 인한 주민 불편과 안전 문제를 지적하고, 시설별 관리 주체와 유지·보수 책임이 명확하게 정립돼 있는지 물었다.

이어 청하 의료폐기물 처리시설 관련 손해배상 소송에서 항소를 포기한 경위와 판단 근거를 따져 묻고, 법률 검토 과정과 의사결정 절차가 적절하게 이뤄졌는지 확인했다.

또한 주요 사안에 대한 시의회의 사전 보고와 소통이 충분하지 못함을 지적하며, 의원 서면질문 등 의정활동 관련 자료의 외부 유출 경위와 조사 진행 상황을 물었다.

아울러, 의료폐기물 처리시설 운영에 따른 환경오염 가능성과 주민 건강권 침해 우려를 제기하며, 주민 피해 예방과 환경 안전 확보를 위한 포항시의 대응 방안 및 주민 소통 대책을 질문했다.

박용선 시장은 답변에서 지곡단지 노후화로 주민들이 겪고 있는 불편에 대해 깊이 공감하나 오수관로가 사유지에 위치하고 2005년 약정에 따라 관리 권한이 입주자대표회의에 이전된 만큼 시 예산을 직접 투입한 전면적인 개보수에는 법적·재정적 한계가 있고, 개별 지역에서 현안 사항마다 별도의 상생협의체를 신설하는 것은 신중한 접근이 필요하다고 설명했다.

청하 의료폐기물 처리시설 손해배상 소송의 항소 포기는 법률 자문 결과와 1심 판결의 변경 가능성, 재정 부담 등을 종합적으로 검토한 것이라고 설명하며, 그 과정에서 시의회 보고 및 소통이 적기에 이뤄지지 못한 점은 아쉽다고 밝혔다.

또한, 서면질문 등의 유출 의혹에 대해서는 관련 부서에서 자료를 유출한 정황은 확인되지 않았으나 경찰 수사 결과 등 관련 사실관계를 종합적으로 검토할 필요가 있다고 답했다.

또한, 향후 의료폐기물 처리시설의 환경 관리와 모니터링은 대구지방환경청이 주관하지만 포항시 역시 시설 운영으로 인한 주민 피해가 발생하지 않도록 관계기관과 적극 협력하고 포항시 차원의 조사도 실시하겠다고 답했다.

아울러 정책특보는 임명 과정에서는 관련 역량과 경험 등을 종합적으로 고려했다고 밝히며, 감사담당관 인사 역시 법령상 자격요건과 절차를 준수해 감사업무의 독립성과 공정성을 확보하겠다고 답변했다.

김영헌 의원은 영일만횡단대교가 2008년 광역경제권 선도프로젝트로 선정된 지 18년이 지났지만 착공조차 하지 못한 점과 내륙 우회안이 최적대안으로 표기된 점에 우려를 표하며, KDI 재검토 결과와 최종 노선 결정 시기, 국비 확보 대책 등을 물었다.

이어, 추모공원 예정지인 구룡포에 코스트코를 유치하겠다는 약속이 2년 넘게 진전을 보이지 않고 있다며 유치 추진 상황과 세제 혜택 제공 등 유치 방안을 묻고, 추모공원 유치지역 및 신청 후 탈락지역의 인센티브 사업을 준공 전에 선추진할 계획이 있는지 질문했다.

또한, 2023년 공군부대 철수 이후에도 군사시설 보호구역으로 남아 있는 호미곶 공군부대 이전 부지와 호미곶 관광지의 활용 지연 사유 및 활용 방안, 장기간 표류 중인 개발사업의 해결 대책 등을 물었다.

이어, 원전 지역자원시설세 배분금의 85%가 일반회계로 편성돼 주민 몫의 사용 내역을 확인하기 어렵다고 지적하며, 배분금의 특별회계 전환 근거와 재원 감소분 보전계획, 국민권익위원회 조정사항 이행 일정 등을 질문했다.

박용선 시장은 답변에서 영일만횡단대교 건설사업과 관련해 KDI 재검토가 마무리 단계에 있어 연내 최종 노선이 확정될 것으로 예상한다고 밝혔다.

내륙우회안은 수용할 수 없다는 입장을 분명히 하고, 내륙우회안이 채택될 경우 지역 정치권과 함께 해상 노선 채택을 지속적으로 추진하겠다고 답했다.

아울러 2027년도 국비 증액에 힘쓰고, 최종 노선 결정 시 시의회 보고와 시민 의견 수렴을 거치겠다고 설명했다.

또한, 코스트코 유치는 현재 명확한 입점 후보지가 없어 답보 상태이나, 민선 9기에도 투자 여건 조성과 행정절차 지원 등을 통해 유치 정책을 이어가겠다고 답하며 주민지원 사업은 시 재정 여건과 재원 등을 종합적으로 고려해 추진하겠다고 설명했다.

호미곶 공군부대 이전 부지는 지뢰 제거 등 안전을 확보한 뒤 군과 활용 방안을 협의해 주민편익시설 및 관광·휴양시설 등 지역 발전을 위한 공간으로 조성될 수 있다고 답했다.

관광지 개발은 민간투자 활성화를 위한 규제 및 제도 개선을 통해 투자 여건 조성을 추진하고 사유지 매입은 사업 추진 상황과 재정여건을 종합적으로 고려해 추진하겠다고 답했다.

아울러, 원전 지역자원시설세 배분금은 2024~2025년 교부액 64억 원 중 51억 원을 일반회계, 13억 원을 특별회계로 편성했으나, 2026년 교부 예정액 35억 원은 전액 특별회계로 편성하고 원전 인근 주민의 안전과 관련된 사업에 우선 활용해 재원 운용의 적정성을 높이겠다고 말했다.

또한, 비상대피로 보강·구축, 재난대응물자 교체 등 국민권익위 조정사항도 추진 상황과 예산 집행계획을 지속적으로 점검해 계획대로 이행될 수 있도록 관리하겠다고 밝혔다.

한편, 포항시의회는 오는 30일 제3차 본회의를 열어 2025회계연도 세입·세출결산 승인의 건과 2026년 행정사무감사 결과보고서 등 기타 안건을 처리하고 제334회 제1차 정례회를 마무리할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지