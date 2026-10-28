국힘 “與, 조희대 스토킹 폭력”…민주 “피감기관 의혹 확인”

국민의힘은 28일 더불어민주당이 조희대 대법원장의 휴대전화 교체 내역을 조회한 것을 ‘스토킹 폭력’에 빗대며 강공을 펼쳤다.



정점식 원내대표는 이날 페이스북에서 민주당이 통신사에 요구해 조 대법원장의 최근 2년간 휴대전화 교체 내역을 조회했다는 세계일보 보도를 언급하며 “일종의 스토킹 폭력”이라고 비판했다. 그는 “권력을 동원해 대법원장의 개인정보조차 이렇게 제멋대로 들여다보는데, 하물며 힘없는 일반 국민의 개인정보는 얼마나 우습게 보이겠느냐”고 따져 물었다.

투표용지 검증현장 달려간 野 “한 점 의혹도 없도록 해야” 국민의힘 장동혁 대표가 28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 메가폰을 잡고 선거관리위원회 특별검사팀의 투표용지 현장 검증과 관련해 “국민들이 의혹을 가진 점에 대해 한 점 의혹도 남지 않도록 철저하게 검증이 돼야 한다”고 말하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 신동욱 최고위원, 장 대표, 김민수 최고위원. 뉴시스

정 원내대표는 “지금 민주당이 조 대법원장에게 가하는 감금, 갑질, 언어폭력, 스토킹 등의 모든 행위가 폭력”이라며 “마치 전교생들 보는 앞에서 따귀를 때리고 욕설을 내뱉으며 모욕을 주는 학교폭력 같은 행동을 국회에서 자행하고 있는 것”이라고 말했다. 이재명 대통령을 향해서도 “마치 교실 뒷자리에 앉아 다른 동급생에게 학교폭력을 지시하고, 이를 지켜보며 즐기는 일진 학생처럼 행동하고 있다”며 “그가 이 무도한 폭력을 멈추지 않는다면 청와대라는 곳에서 마땅히 퇴학시켜야 하지 않겠나”라고 했다.



그는 이어 “국민의힘은 이 야만적인 폭력에 단호히 맞서 싸우겠다”며 “사법부도 여러분이 가진 권한을 이용해 무도한 폭거에 저항하라. 이 대통령의 5개 재판을 속개하라”고 촉구했다.



박충권 수석대변인도 이날 논평에서 휴대전화 조회에 대해 “사법부 수장을 압박하고 옥죄기 위한 사생활 침해이자 정치적 사찰 행태와 다름없다”고 비판했다. 그는 “사법부 수장의 개인정보마저 거리낌 없이 털어내는 거대 여당의 모습은 마음만 먹으면 그 누구의 사생활이든 뒤질 수 있다는 독선이자 초헌법적 권력 남용의 결정판”이라고 주장했다.



민주당은 정 원내대표를 겨냥해 “국회를 모욕한 발언을 즉각 철회하라”고 반발했다. 이주희 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “피감기관에 대해 의혹이 제기되거나 확인이 필요한 사안이 있다면, 자료를 요구하고 사실관계를 검증하는 것이 국민이 국회에 부여한 책무”라며 “그럼에도 정 원내대표는 조 대법원장을 감싸며 국회의 책임마저 방기하라고 하고 있다”고 비판했다. 이 원내대변인은 “개인 휴대전화 번호가 노출됐다는 주장 역시 사실과 다르고, 실제 제출된 자료에서는 가려져 있었다”며 “확인되지 않은 주장으로 여론을 호도하고, 국회의 정당한 검증 활동을 마치 폭력이나 불법 행위인 것처럼 몰아가는 행태를 즉각 중단하라”고 촉구했다.

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