촬영 갈등에 2시간 지연… CCTV 영상·투표지 등 검증

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 선거관리위원회 특별검사팀(특검 이태한)이 잠실 올림픽 공원 투표지 247만여 장의 위조 여부 등에 대한 검증을 개시했다.



특검팀은 28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 송파구 투표지 247만여 장, 현장 폐쇄회로(CC)TV 등 물품에 대한 공개 검증을 실시했다. 해당 투표지는 6월 지방선거 당시 투표용지 부족 사태에 항의하는 시민들이 집결하면서 반출되지 못하고 핸드볼경기장에 남겨진 것이다.

28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 이태한 선거관리위원회 특별검사팀 관계자, 사무원, 참관단이 6·3 지방선거 투표용지 공개검증을 준비하고 있다. 뉴스1

검증 절차는 물품 보관장소 CCTV 영상 분석, 투표용지 확인, 관련 장비 점검으로 크게 3가지를 중점적으로 이뤄졌다.



특검팀은 CCTV 영상을 통해 외부 침입 흔적 등을 정밀 분석했다. 투표용지의 경우 상자 봉인상태를 점검하고 투표용지 수량과 인쇄상태를 확인했다. 이상 투표지가 발견되면 별도로 분류해 정밀 감정에 들어간다. 현장에는 1차 감식을 진행할 경찰과 국립과학수사연구원 감식 장비가 투입됐다. 표지 분류기 등 관련 장비는 별도로 수거해 해킹 여부 등을 점검했다. 검증에는 이 특검과 특검보 5명, 소속 검사 등 110여명이 투입됐다.



특검팀은 이날 오전 7시50분쯤 올림픽공원에 도착했으나 시위대의 텐트 등에 가로막혀 장애물이 철거된 후인 8시28분 핸드볼경기장에 들어갔다. 이 특검은 현장검증 착수에 앞서 “지방선거 투표 중단 사태로 함축되는 대한민국 선거제도에 대한 국민적 불신을 잘 알고 있고 막중한 책임감과 경각심을 갖고 수사에 임하고 있다”며 “이번 검증과 현재 진행 중인 수사를 통해 지난 선거관리의 문제점을 개선하고 국민의 신뢰를 회복되는 계기가 되길 간절히 희망한다”고 강조했다.



본격적인 검증 절차는 참관 자격으로 온 국민의힘 의원들이 촬영 제한 방침에 항의하며 지연됐다.



특검팀이 촬영 제한 방침을 안내하자 김민수 최고위원 등 국민의힘 관계자들은 “특검과 함께 사진촬영을 하든지 등 실무적 방안을 고려해 달라”고 주장했다. 일부 참관인들도 촬영을 허가해달라고 요구하며 소동이 벌어졌다. 결국 특검팀이 제한적으로 촬영을 허용하면서 당초 시작시간인 오전 9시보다 2시간 정도 늦게 검증이 시작됐다.



검증 작업은 테이블 40여 개에 테이블마다 계수기 4대와 함께 12명 안팎의 인원 및 참관인들이 배치된 상태로 진행됐다. 이상 투표지로 의심될 경우 특검 관계자가 감정을 요청하는 등의 방식으로 이뤄졌다. 작업 중 참관인이 촬영 요청을 하거나 이의제기하기도 했다.

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