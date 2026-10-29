[이코노 브리핑] 농협금융 올 누적 순익 2.5조 최고치 외

농협금융 올 누적 순익 2.5조 최고치

NH농협금융지주는 올해 3분기 누적 순이익이 전년 동기 대비 11.9% 증가한 2조5278억원으로 역대 최대를 기록했다고 28일 공시했다. 기존 역대 최대 기록이었던 지난해 연간 당기 순이익(2조5112억원)을 이미 넘어섰다. 이자이익은 6조6497억원으로 전년 동기 대비 7.5%, 비이자이익은 2조5986억원으로 38.5% 각각 늘었다. 기업금융 중심의 포트폴리오 성장에 힘입어 이자이익 성장세가 지속됐고, 주식거래 수수료 이익이 급증한 영향으로 풀이된다.

거주자 외화예금 1547억弗 사상 최대

9월 거주자 외화예금 잔액이 전월 말보다 140억9000만달러 늘어난 1547억1000만달러로 통계 집계가 시작된 2012년 6월 이후 최대치를 기록했다고 한국은행이 28일 밝혔다. 외화예금은 석달 연속 역대 최대 기록을 경신했다. 대기업의 수출대금 유입과 증권사 투자자 예탁금 증가, 공기업의 외화채권 발행자금 유입 등으로 기업 달러화 예금이 역대 가장 큰 폭으로 늘어난 영향이다.

우리銀, 삼성 월렛머니 가입자 300만

우리은행은 28일 기자간담회를 열고 충전식 간편결제 서비스 ‘삼성 월렛머니’ 사업 성과, 해외 결제 도입 배경 등에 대해 설명했다. 삼성 월렛머니는 지난해 10월 출시 이후 1년 만에 유효 가입자 300만명을 달성했다. 정진완 우리은행장은 중국 선전에서 삼성전자·텐센트와 업무 협약식을 갖고 삼성월렛 머니의 중국 내 결제 도입을 공식화하기도 했다.

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