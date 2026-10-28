IBK, 女 신인 드래프트 오드리 박 낙점

역시 ‘어일오’(어차피 1순위는 오드리 박)였다. 재미교포 오드리 박(24·한국명 박혜린·사진)이 프로배구 여자부 신인 드래프트에서 전체 1순위로 IBK기업은행에 지명됐다.



IBK기업은행은 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 1순위 지명권으로 오드리 박의 이름을 불렀다. 2005년 막을 올린 프로배구에서 외국 국적의 선수가 신인선수 드래프트에서 지명을 받은 건 이번이 처음이다.



오드리 박은 미국 UCLA에서 여자 배구부 주전 세터로 활약했고, 지난 시즌엔 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리에서 뛰었다. 1m80의 신장에 서브와 블로킹에서 강점이 있다는 평가를 받는 오드리 박은 당장 V리그에서 즉시 전력으로 활용할 수 있다는 평가를 받는다.



일본 여자배구를 세계적인 팀으로 성장시킨 ‘명장’ 마나베 마사요시 감독을 사령탑에 앉힌 IBK기업은행은 빅토리아(우크라이나)와 미와(일본), 육서영, 이소영, 최정민 등 좋은 공격수들을 보유하고 있지만, 세터진이 상대적으로 떨어진다는 평가를 받고 있다. 오드리 박을 품으면서 단숨에 가장 강력한 우승후보로 꼽히게 됐다.



중앙여고 세터 김미주는 전체 2순위로 SOOP의 지명을 받았고, 18세 이하(U-18) 국가대표 출신 일신여상 공격수 정가영과 근영여고 공격수 유다은은 각각 3, 4순위로현대건설과 한국도로공사에 지명됐다. 트레이드로 5순위, 6순위 지명권을 확보한 정관장은 청수고 공격수 김아중과 중앙여고 공격수 오세인을 뽑았다. SOOP 박은서의 친동생이자 전 배구 국가대표 어연순 심판위원의 딸인 선명여고 공격수 박은빈은 7순위로 GS칼텍스에 지명됐다.

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