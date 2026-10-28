‘화합’에서 ‘공감’으로…어깨동무 연예인봉사단, 시흥서 이틀간 1만명과 문화 나눔

24일 경기 시흥시 한국공학대학교 대운동장에서 열린 어깨동무 연예인봉사단 ‘화합(Spark) 콘서트’. 인순이, 백지영, 이은미, 양파, 김조한, 공민지, 솔지(EXID) 등이 무대에 올랐다. (사진=어깨동무 연예인봉사단)

어깨동무 연예인봉사단이 경기 시흥에서 이틀 동안 장르를 나눠 무료 자선콘서트를 열었다. 첫날은 발라드·R&B·댄스, 둘째 날은 트로트 위주로 꾸몄고, 이틀간 시민 약 1만명이 공연장을 찾았다.

봉사단은 지난 22일부터 25일까지 시흥시 일대에서 두 번째 자선콘서트 ‘활력(Spark & Energy)’을 열고 복지관 봉사와 시민 참여 프로그램도 함께 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 조정식 국회의장의 초청으로 마련됐다. 임병택 시흥시장, 김선옥 시흥시의회 의장, 이재경 시흥시의회 운영위원장 등도 참석했다.

24일 한국공학대학교 대운동장 특설무대에서 열린 ‘화합(Spark) 콘서트’에는 인순이, 백지영, 이은미, 양파, 더원, 김조한, 공민지, 솔지(EXID), 성민(슈퍼주니어), 동물원, DK(디셈버), 조째즈, 일레븐(E11IVYN), 래준 등이 출연했다. 발라드와 R&B, 댄스 가수들이 한 무대에 서면서 여러 연령대 관객이 함께 공연을 즐겼다.

이튿날인 25일 같은 장소에서는 ‘공감(Energy) 콘서트’가 이어졌다. 신유, 김혜연, 나태주, 최수호, 빈예서, 문희옥, 진시몬, 현진우, 정다경, 조정민, 신인선, 안성준, 윙크 등이 트로트 무대를 선보였다.

25일 한국공학대학교 대운동장에서 열린 ‘공감(Energy) 콘서트’에서 가수 김혜연이 노래하고 있다. 이날 공연에는 신유, 나태주, 문희옥, 현진우, 조정민, 윙크 등 트로트 가수들이 출연했다. (사진=어깨동무 연예인봉사단)

봉사단은 이틀 공연의 음악 색깔을 달리해 가족 단위 관객부터 중장년층까지 폭넓은 세대가 찾을 수 있도록 구성했다고 설명했다.

본공연에 앞서 22일에는 시흥시남부노인복지관에서 지역 어르신 약 700명에게 식사를 대접하고 문화 체험 프로그램을 운영했다. 노래교실, 모델워킹, 민요, 부채춤, 녹음 체험 등이 진행됐고, 문희옥·김혜연·김지선이 출연한 ‘3인 3색 콘서트’도 열렸다.

공연장 주변에서는 골프·농구·축구 체험, 보컬 트레이닝, 악기 체험, 모델워킹 등 시민 참여 프로그램이 운영됐으며 희망나눔 먹거리 바자회도 열렸다.

봉사단은 시흥시, 중소벤처기업부와 함께 이번 행사를 추진했다. 단순한 자선공연을 넘어 시민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역경제와 골목상권 활성화로 이어지도록 하겠다는 취지다.

시흥 행사는 지난 9월 광주 자선공연에 이은 두 번째 대규모 지역 행사다. 복지시설 방문 봉사로 시작해 장르를 달리한 이틀간의 대규모 무료공연과 시민 체험 프로그램으로 규모를 키웠다.

봉사단은 앞으로도 세대와 장르를 잇는 문화 나눔 활동을 전국 각지에서 이어갈 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지