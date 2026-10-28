제주감귤연합회, 영등포서 '고당도 제주감귤' 팝업 개최

사진=제주감귤연합회 제공

(사)제주감귤연합회와 감귤의무자조금관리위원회가 공동으로 진행하는 '귤루랄라 제주감귤 팝업 행사'가 10월 30일(금) 서울 영등포 타임스퀘어 아트리움에서 개최된다. 제철을 맞은 고당도 제주감귤의 맛과 품질을 수도권 소비자들에게 직접 알리기 위해 마련됐다.

제주감귤연합회는 접근성이 뛰어난 수도권 주요 거점에서 소비자와의 접점을 확대하고 제주감귤의 맛과 품질을 알리기 위해 '도심 속 찾아가는 홍보·판매 행사'를 지속 추진해오고 있다.

특히 이번 팝업은 본격적인 출하 시기를 맞아 고당도 제주감귤을 소비자들이 할인된 가격에 구매할 수 있도록 기획했다. 현장에서는 시식과 판매를 함께 진행한다.

현장 할인 혜택과 참여형 이벤트도 마련한다. (사)제주감귤연합회 공식 카카오채널 친구 추가 이벤트에 참여하면 현장에서 즉시 사용할 수 있는 구매 할인 쿠폰을 제공해 제주감귤 구매에 사용할 수 있도록 한다. SNS 채널 구독 이벤트 참여자에게는 굿즈 또는 할인쿠폰을 제공한다.

할로윈 시즌을 맞아 제주감귤 마스코트 대형 벌룬 포토존과 제주감귤 전시 디스플레이도 함께 마련한다. 가족과 연인 단위 방문객들이 포토존과 전시 공간을 즐기며 제주감귤을 접할 수 있도록 구성했다.

백성익 (사)제주감귤연합회 회장은 “도심 속을 찾아가는 이번 팝업 행사를 통해 고품질 제주감귤의 우수한 맛을 많은 소비자에게 직접 알리고, 할로윈을 맞아 다채로운 볼거리와 혜택을 제공할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 소비자와 직접 소통하고 실질적인 혜택을 드릴 수 있는 다양한 접점을 지속적으로 마련해 우리 제주감귤의 뛰어난 품질을 널리 알려 나가겠다”고 말했다.

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