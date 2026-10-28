[속보] 금융권 해킹 시도서 북한 IP 다수 확인…당국 긴급 점검

금융권을 겨냥한 스캔성 접근이 북한 인터넷 프로토콜(IP) 대역에서 440만건 넘게 탐지돼 금융당국이 금융회사들에 보안 점검을 요청했다.

서울 시내 시중은행 ATM 기기 모습. 뉴스1

28일 금융업계에 따르면 금융당국은 지난 21일 금융보안 통합관제시스템 ‘퍼스트(FIRST)’를 통해 가상자산거래소를 포함한 금융회사들에 관련 유의사항을 담은 공문을 전달했다.

당국은 21일 오전 3시부터 북한 IP 대역에서 금융권을 대상으로 한 스캔성 접근이 지속적으로 탐지됐으며, 공문 발송 당시까지 집계된 건수는 440만4101건이라고 밝혔다.

스캔성 접근은 시스템의 취약점이나 열려 있는 네트워크 포트를 확인하기 위해 접속을 시도하는 행위다. 당국은 금융회사들에 정보보호와 내부통제 체계를 점검하고 이상 징후를 실시간으로 모니터링해 필요한 조치를 하도록 요청했다. 해당 IP의 접근 이력도 확인해 특이사항이 있으면 당국에 알리도록 했다.

현재까지 해당 접근이 실제 침해사고로 이어져 피해가 신고된 사례는 없는 것으로 전해졌다. 다만 IP 대역만으로 공격자의 국적이나 실제 소재지를 특정하기는 어렵다는 게 당국 설명이다.

한편 청와대 국가안보실은 이날 오후 금융위원회 관계자들과 긴급 대응회의를 열어 빗썸과 미래에셋자산운용 등의 해킹 사고와 추가 피해 방지 대책을 논의할 예정이다.

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