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민주당 법률위, ‘김 여사 황제레슨’ 주장 주진우 고발…“무책임한 흑색선전”

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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“리디아 고가 무관하다고 밝혔고
‘황제 클럽하우스’는 있지도 않아
대통령 가족 흠집 내려 허위 주장”

더불어민주당 법률위원회(위원장 양부남)는 28일 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 프로골퍼로부터 ‘황제 레슨’을 받았다고 주장한 국민의힘 주진우 의원을 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.

 

법률위는 김 여사가 세계적인 프로 골퍼를 대동해 ‘황제 골프’를 즐겼고, 그 비용은 수천만원에 달한다는 등의 허위사실을 주 의원이 사회관계망서비스(SNS)로 유포한 행위가 정보통신망법상 명예훼손 등에 해당한다고 판단했다. 김 여사가 ‘대통령 전용 황제 클럽하우스’를 이용했고, 프로 골퍼 리디아 고로부터 레슨을 받았다는 취지의 주 의원 주장도 모두 허위라고 봤다.

더불어민주당 양부남 법률위원장. 뉴스1
더불어민주당 양부남 법률위원장. 뉴스1

법률위는 “당사자인 리디아 고 본인이 즉각 입장문을 통해 김 여사와 골프를 함께 친 사실이 없으며 전혀 무관하다고 명백히 밝혔고, 해당 시간대에 완전히 다른 장소에 있었음을 증명했다”며 “그럼에도 주 의원은 객관적인 근거를 제시하지 않은 채 세계적인 프로 골퍼의 이름과 사진을 이용해 고액의 레슨 의혹을 제기했다”고 지적했다.

 

법률위는 또 “‘대통령 전용 황제 클럽하우스’라는 시설은 태릉CC에 애초에 존재하지도 않으며, 민간인의 이용이 원천 금지되지 않는 군 운영 시설인 태릉CC 사용을 두고 ‘이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄’라고 억지 주장을 펼쳤다”며 “윤석열정부에서 법률비서관까지 지낸 주 의원이 위와 같은 시설의 운영 실태를 모를 리 없음에도 오로지 대통령 가족을 흠집 내기 위해 악의적인 허위사실을 남발했다”고 비판했다.

 

양부남 법률위원장은 “주 의원의 이번 주장은 최소한의 사실확인조차 거치지 않은 무책임한 흑색선전이자 악의적인 가짜뉴스”라며 “대통령과 그 가족의 명예를 훼손한 행위에 대해 수사기관이 철저히 수사해 엄중히 처벌해줄 것을 촉구한다”고 했다.


배민영 기자 goodpoint@segye.com 기자페이지 바로가기

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