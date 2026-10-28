민주당 법률위, ‘김 여사 황제레슨’ 주장 주진우 고발…“무책임한 흑색선전”

더불어민주당 법률위원회(위원장 양부남)는 28일 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 프로골퍼로부터 ‘황제 레슨’을 받았다고 주장한 국민의힘 주진우 의원을 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.

법률위는 김 여사가 세계적인 프로 골퍼를 대동해 ‘황제 골프’를 즐겼고, 그 비용은 수천만원에 달한다는 등의 허위사실을 주 의원이 사회관계망서비스(SNS)로 유포한 행위가 정보통신망법상 명예훼손 등에 해당한다고 판단했다. 김 여사가 ‘대통령 전용 황제 클럽하우스’를 이용했고, 프로 골퍼 리디아 고로부터 레슨을 받았다는 취지의 주 의원 주장도 모두 허위라고 봤다.

더불어민주당 양부남 법률위원장. 뉴스1

법률위는 “당사자인 리디아 고 본인이 즉각 입장문을 통해 김 여사와 골프를 함께 친 사실이 없으며 전혀 무관하다고 명백히 밝혔고, 해당 시간대에 완전히 다른 장소에 있었음을 증명했다”며 “그럼에도 주 의원은 객관적인 근거를 제시하지 않은 채 세계적인 프로 골퍼의 이름과 사진을 이용해 고액의 레슨 의혹을 제기했다”고 지적했다.

법률위는 또 “‘대통령 전용 황제 클럽하우스’라는 시설은 태릉CC에 애초에 존재하지도 않으며, 민간인의 이용이 원천 금지되지 않는 군 운영 시설인 태릉CC 사용을 두고 ‘이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄’라고 억지 주장을 펼쳤다”며 “윤석열정부에서 법률비서관까지 지낸 주 의원이 위와 같은 시설의 운영 실태를 모를 리 없음에도 오로지 대통령 가족을 흠집 내기 위해 악의적인 허위사실을 남발했다”고 비판했다.

양부남 법률위원장은 “주 의원의 이번 주장은 최소한의 사실확인조차 거치지 않은 무책임한 흑색선전이자 악의적인 가짜뉴스”라며 “대통령과 그 가족의 명예를 훼손한 행위에 대해 수사기관이 철저히 수사해 엄중히 처벌해줄 것을 촉구한다”고 했다.

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