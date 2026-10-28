12일간 67만명 찾은 서울디자인위크…기업·브랜드 871곳 참여

서울 도심 곳곳으로 무대를 넓힌 ‘2026 서울디자인위크’에 12일간 67만명이 다녀갔다. 시민 참여와 디자인 산업 교류를 함께 활성화했다는 평가다. 서울시는 국제 교류를 확대해 세계 디자인의 중심 도시로 도약한다는 계획이다.

‘2026 서울디자인위크’ 전경. 서울시 제공

서울시는 서울디자인재단과 지난 14∼25일 동대문디자인플라자(DDP) 및 서울 5개 권역 150개 디자인 명소에서 서울디자인위크를 개최했다고 28일 밝혔다. 기업·브랜드 871곳과 디자이너 370명, 대학생 353명이 참여했다.

청년 인재와 기업을 연결하는 ‘대학 협업 프로그램 특별관’에서는 20개 대학 디자인팀과 학생 100여명이 기업 과제를 바탕으로 개발한 제품과 콘텐츠를 선보였다.

오세훈 서울시장은 개막식 당일 20년간 디자인을 활용한 시의 성과를 되짚는 한편 앞으로 디자인을 시민 일상에 더욱 가까이 접목해 ‘삶의 질 특별시 서울’을 실현하겠다고 강조했다.

특히 올해는 DDP를 넘어 서울 전역으로 행사 공간을 확장했다. 동대문·성수·연희·서촌·압구정을 잇는 ‘서울디자인로드’로 시민들이 일상에서 다양한 디자인을 경험하도록 했다. 성수에서는 서울의 일상과 공간을 재해석한 ‘서울다움’을 선보였고 연희에서는 디자인 스튜디오와 건축사무소 등을 개방했다.

함께 열린 ‘서울디자인어워드 2026’에는 세계 91개국에서 역대 최다인 1204개 프로젝트가 접수됐다. 대상은 전력과 의료자원이 부족한 환경에서도 신생아 체온을 유지할 수 있도록 한 휴대용 보온기 ‘오터 신생아 워머’에 돌아갔다. 미국 비영리 디자인 조직 디자인 댓 매터스가 개발했다.

시는 이번 성과를 바탕으로 내년 서울에서 열리는 ‘2027 세계디자인총회’ 준비를 차질 없이 이어간다. 행사 기간 세계디자인총회의 공식 브랜드 아이덴티티(BI)와 슬로건 ‘Think, Make, Change’를 공개하기도 했다.

차강희 서울디자인재단 대표이사는 “시민이 새로운 취향과 브랜드를 발견하고 동시에 디자이너와 기업에는 새로운 시장을 만나고 세계와 연결되는 플랫폼이 서울디자인위크”라며 “전 세계가 K디자인에 관심을 보이는 지금, 서울이 세계 디자인의 중심이 되도록 노력할 것”이라고 말했다.

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