강렬한 눈빛, 블랙 드래스…180도 달라진 한로로, ‘물음표’서 파격 비주얼 예고

싱어송라이터 한로로가 새 싱글 ‘물음표(Question Mark)’를 들고 돌아온다.

한로로는 오는 11월5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 ‘물음표’를 발매한다. 이에 앞서 지난 26일 퍼포먼스 비디오, 27일 콘셉트 포토를 차례로 공개하며 신곡의 분위기를 전했다.

마운드미디어 제공

공개된 콘셉트 포토는 흑백의 감각적인 색감과 한로로의 강렬한 눈빛이 어우러져 시선을 강렬한 인상을 남긴다. 거친 질감의 헤어스타일과 블랙 드레스, 짙은 아이 메이크업이 포인트다. 콘셉트 포토에서 한로로는 싱어송라이터로서 서정적이던 기존 이미지에서 벗어나 퇴폐적이면서도 몽환적인 분위기를 자아낸다. 특히 카메라를 응시하는 깊은 눈빛과 절제된 표정이 어우러져 한층 짙어진 매력을 드러내며 신곡에 대한 기대를 높였다.

이와 함께 공개된 퍼포먼스 비디오는 몸싸움을 벌이는 사람들 사이에 선 한로로의 모습으로 시작한다. 퍼포먼스 비디오에서 한로로는 상반된 장면들의 대비로 팬들에게 여운을 남겼다. 영상은 무대 위에서 노래하는 한로로와 무대 아래에서 뒤엉켜 싸우는 관객들의 모습을 한 프레임에 담았다. 이후 오렌지빛 조명으로 바뀌며 영상의 분위기가 전환되고, 뱃속 태아를 시작으로 웅크린 사람과 천에 감싸인 사람의 모습이 차례로 등장한다. 몸싸움을 벌이던 관객들이 아이들로 바뀌고 서로를 끌어안는 장면이 펼쳐진다. 영상은 아무도 없는 무대 아래로 몸을 맡기듯 뛰어내리는 한로로의 모습으로 마무리된다.

사랑과 연대의 메시지를 노래해 온 한로로는 이번 싱글을 통해 관계 속에서 마주하는 복잡한 감정을 풀어낸다. 서로를 미워한 마음에 대한 미안함부터 상처를 주고받으면서도 쉽게 손을 놓지 못하는 마음까지, 모순된 감정을 담은 가사와 강렬한 퍼포먼스 영상이 맞물리며 신곡이 전할 메시지에 궁금증을 더한다.

신곡 발매에 이어 한로로는 오는 2027년 1월2일과 3일 네이버 아레나 앳 인스파이어 ((구) 인스파이어 아레나)에서 다섯 번째 단독 콘서트 ‘물음표’를 개최한다. 데뷔 후 처음으로 아레나 무대에 오르는 이번 공연은 홍대 라이브홀에서 시작해 공연장 규모를 꾸준히 넓혀온 한로로의 성장세를 보여주는 자리다. 세상을 바라보며 품어온 수많은 질문에서 출발해, 관객들과 함께 각자의 답을 찾아가는 시간을 가질 예정이다.

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