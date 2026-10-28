부산시, AI 대전환 시동… 글로벌 AI 허브 유치 총력

부산시가 인공지능(AI)을 지역 산업과 도시 행정 전반에 접목하는 대전환에 나선다. 해양·제조업 분야의 산업 경쟁력을 높이고 생활밀착형 AI 서비스를 확대하는 한편 업무공간과 정주환경, 컴퓨팅 인프라를 앞세워 글로벌 AI 허브 유치에 총력을 기울인다.

부산시는 28일 해운대구 누리마루 APEC하우스에서 ‘AI로 여는 미래도시 부산’ 비전 선포식을 열고 ‘시민이 체감하고 산업이 성장하는 AI 선도도시 부산’을 비전으로 제시했다.

전재수 부산시장(앞줄 가운데)이 28일 부산 해운대구 누리마루 APEC하우스에서 유관기관·대학·기업 등과 ‘글로벌 AI 허브 부산 유치 공동협력 업무협약’을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

시는 이를 위해 △시민이 체감하는 AI 도시 구현 △산업이 성장하는 AI 전환 촉진 △AI 기반 구축 등 3대 전략을 추진한다.

먼저 시민 생활과 밀접한 행정·복지·교통·안전·관광 분야에 AI 서비스를 확대하고, 청년 AI 허브 조성과 전문 인재 양성에 나선다. 산업 분야에서는 해양 AI 대전환과 서부산 제조업의 AI 전환(AX)을 추진하고, 피지컬 AI 실증·산업화 클러스터를 조성한다. 바이오와 콘텐츠 분야로도 AI 전환을 확산할 계획이다.

AI 산업의 성장 기반을 마련하기 위한 공간 전략도 추진한다. 북항과 센텀시티, 에코델타시티(EDC)를 연계한 AI 혁신벨트를 구축하고, 글로벌 AI 혁신거점과 동남권 양자전환(QX) 클러스터 조성을 추진한다.

특히 글로벌 AI 허브 유치를 위해 센텀시티의 업무공간과 에코델타시티의 정주환경을 연계하고, 데이터센터 기반 AI 컴퓨팅 인프라를 지원할 방침이다. 부산항과 금융, 스마트시티, 마이스(MICE) 산업을 활용한 AI 실증 환경과 국제협력 기반도 강점으로 내세운다.

시는 이날 유관기관과 대학, 기업 등과 ‘글로벌 AI 허브 부산 유치 공동협력 업무협약’을 체결하고 국제협력과 입지·정주환경, AI 인프라, 공동연구, 인재양성 등 분야별 협력체계를 마련한다. 협약에는 BNK금융지주와 KT, 인텔코리아, 메가존클라우드, 부산대 등 산·학·연·관 기관이 참여한다.

전재수 부산시장은 “해양수도 부산의 강점에 인공지능을 더해 시민이 체감하고 산업이 성장하는 AI 선도도시로 도약하겠다”며 “업무공간과 정주환경, AI 인프라, 실증현장, 마이스 기반을 하나로 연결해 부산이 글로벌 AI 허브의 최적지가 될 수 있도록 산·학·연·관이 힘을 모으겠다”고 말했다.

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