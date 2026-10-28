전주한옥마을 수공예 작가 12인, 11월 특별전

전북 전주한옥마을 태조로에서 관광객에게 공예의 매력을 알려 온 수공예 작가 12인의 작품을 전시장으로 옮겨 창작 세계를 소개한다. 지역 공예 문화를 널리 알리고 작가와 관람객이 작품으로 소통하는 첫 전시회다.

전주 수공예장터_문화장터 작가들의 작품.

전주시는 ‘손의 도시 전주 수공예장터_문화장터 작가 12인 전시회’를 다음 달 한 달간 한옥마을역사관에서 개최한다고 28일 밝혔다. 태조로에서 수공예품 판매와 체험 프로그램을 운영해 온 문화장터 작가들에게 창작·전시 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이번 전시는 문화장터 작가들이 참여하는 첫 번째 전시회다. 작가들의 창작 활동과 작품 세계를 소개하고, 관람객과 소통하는 자리로 꾸며진다.

시는 이번 전시가 지역 공예작가들의 작품 활동을 알리고 창작 의욕을 높이는 한편, 문화장터가 지역사회와 함께해 온 의미를 되새기는 계기가 될 것으로 기대한다. 문화장터 작가들은 매년 불우이웃돕기 성금을 맡기는 등 지역사회를 위한 나눔 활동도 이어오고 있다.

이연희 문화장터 회장은 “이번 전시를 시작으로 정기적인 전시 기회가 마련돼 작가들의 자부심을 높이고 더 많은 시민이 작품을 관람하길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지