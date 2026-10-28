군산서 29일 국제 스포츠클라이밍 대회… 41개국 463명 참가

전북 군산에서 장애인과 비장애인 스포츠클라이밍 선수들이 기량을 겨루는 국제대회가 열린다.

군산시와 대한산악연맹은 29일부터 다음 달 1일까지 나흘간 군산클라이밍센터에서 ‘2026 군산 월드클라이밍 파라 시리즈 및 아시아 시리즈’를 개최한다고 28일 밝혔다.

2026 군산 월드 클라이밍 파라 시리즈 및 아시아 시리즈 포스터

이번 대회에는 파라 시리즈에 27개국 294명, 아시아 시리즈에 14개국 169명의 선수단이 각각 참가한다. 장애인 스포츠클라이밍 국제대회인 파라 시리즈와 아시아 정상급 선수들이 경쟁하는 아시아 시리즈가 함께 열리는 것이 특징이다.

경기는 29일 파라 시리즈 리드 예선을 시작으로 30일 결승전이 진행한다. 31일에는 아시아 시리즈 볼더 예선과 스피드 예·결선이 열리고, 11월 1일에는 볼더 준결승과 결승전이 펼쳐진다. 대회는 전 경기 무료로 관람할 수 있다.

군산시는 국제대회 유치를 위해 올해 경기장 시설을 개선했다. 스피드벽 4개 레인을 신설하고 리드벽을 증축했으며, 실내 볼더링 경기장을 정비하고 실내 리드·스피드벽을 새로 설치했다.

군산시 관계자는 “이번 대회를 통해 국제 스포츠클라이밍 대회 유치 역량을 높이고 스포츠 도시로서의 위상을 널리 알릴 계획”이라고 말했다.

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