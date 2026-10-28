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김의겸 “노태우 일가 비자금 의혹 수사해야”…법무 대행 “자금 원천 추적”

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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공소청 전환 전 수사 개시…오는 12월30일까지 수사 가능

노태우 전 대통령 일가의 은닉 비자금 의혹 관련, 자금 조성 경위와 출처를 철저히 규명해야 한다는 지적이 국회에서 나왔다.

 

28일 국회에 따르면 더불어민주당 김의겸 의원은 지난 26일 법제사법위원회의 법무부 대상 종합 국정감사에서 노 전 대통령 일가의 은닉 비자금 의혹을 두고 적극적인 수사를 촉구했다.

 

더불어민주당 김의겸 의원. 뉴시스
더불어민주당 김의겸 의원. 뉴시스

 

김 의원은 지난 19일 서울공소청 국정감사에서 박철우 청장이 노 전 대통령의 추징금 2600억원이 모두 완납됐다는 취지로 설명한 후 새로운 수수 사실과 추징 권원을 찾아야 한다고 언급한 점을 거론했다.

 

최근 이병기 전 청와대 의전비서관을 소환 조사한 사실을 언급하며, 그는 수사 진행 상황을 확인했다.

 

이진수 법무부 장관 직무대행은 “며칠 전 이병기 의전비서관을 소환했던데 보고는 받았나”라는 김 의원 질문에 “소환까지 상세한 내용은 보고받고 있지 않다”고 답했다.

 

다만 “지금 그 부분에 대해 고발이 돼서 서울중앙공소청 범죄수익환수부에서 수사를 진행하고 있다”고 덧붙였다.

 

이 전 비서관은 노태우 정부에서 의전비서관을 지냈으며, 노 전 대통령의 배우자인 김옥숙 여사가 작성한 것으로 알려진 이른바 ‘김옥숙 메모’에 이름이 적힌 인물이기도 하다.

 

김 의원은 김 여사가 노 전 대통령과 별도로 비자금을 조성해 관리했다는 의혹이 오래전부터 제기됐지만 실질적인 수사는 충분히 이뤄지지 않았다고 지적했다.

 

1995년 언론 보도를 제시하며 당시 김 여사가 ‘한국의 이멜다’로 불렸고, 기업들로부터 별도로 금품을 받아 여러 비밀 계좌에 관리했다는 내용이 보도됐다고도 그는 강조했다.

 

2008년에 알려진 210억원 상당의 금융 자산에 대해서도 김 의원은 의문을 제기했다.

 

당시 김 여사 측은 1970년대 강남 부동산 투자로 재산을 불렸다는 취지로 해명했지만, 김 의원은 노 전 대통령이 당시 군인 신분이었다는 점에서 해당 자금의 형성 경위를 납득하기 어렵다고 지적했다.

 

특히 당시 210억원은 32평형 은마아파트 약 95채를 살 수 있는 규모였다며, 자금이 기업의 차명 계좌에 보관된 배경도 규명해야 한다고 주장했다.

 

이진수 법무부 장관 직무대행(차관)이 지난 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부, 고위공직자범죄수사처, 대법원(법원행정처) 등에 대한 종합감사에서 법사위원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스
이진수 법무부 장관 직무대행(차관)이 지난 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부, 고위공직자범죄수사처, 대법원(법원행정처) 등에 대한 종합감사에서 법사위원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

 

김 의원은 자리에서 노 전 대통령의 딸인 노소영 아트센터 나비 관장이 과거 이양호 전 국방부 장관에게서 승진 부탁과 함께 고가의 다이아몬드 목걸이와 반지를 받은 점도 언급했다.

 

이 직무대행은 노 전 대통령 아들 노재헌 주중 한국대사 소환 조사 여부 질문에는 “구체적인 수사 과정은 알지 못한다”면서도 “범죄 고발장을 접수해 수사를 진행 중이고, 그 자금의 원천이 어디인지에 대해 범죄수익환수부에서 추적해 수사를 진행 중”이라고 답했다.

 

이번 의혹은 최태원 SK그룹 회장과 노 관장의 이혼 소송 과정에서 노 전 대통령의 비자금으로 추정되는 자금의 존재가 드러나면서 불거졌다.

 

이달 2일 검찰청이 공소청으로 전환되기 전 검사가 수사를 개시한 것으로, 공소청법상 ‘소관 사무 경과조치’ 규정에 따라 공소청이 오는 12월30일까지 최대 90일간 수사를 이어갈 수 있다.


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