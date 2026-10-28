범보수 차기 대선주자 한동훈·오세훈·장동혁 접전

범보수 차기 대선주자 선호도에서 국민의힘 장동혁 대표와 오세훈 서울시장, 무소속 한동훈 의원이 오차범위 내 접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 국민의힘 지지층에서는 장 대표, 중도층에서는 한 의원, 서울에서는 오 시장의 선호도가 수치상 가장 높게 나타나는 등 정치 성향과 지역에 따라 선호 양상이 갈렸다.

28일 정치권에 따르면 한길리서치가 KNA25·폴리뉴스 의뢰로 지난 25∼26일 실시해 전날 공개한 범보수 차기 대선주자 선호도 조사에서 한 의원은 14.0%, 오 시장은 13.7%, 장 대표는 11.7%를 기록했다. 한 의원과 오 시장의 격차는 0.3%포인트, 한 의원과 장 대표의 격차는 2.3%포인트로 세 사람 간 차이는 모두 오차범위 이내였다.

무소속 한동훈 의원, 오세훈 서울시장, 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽부터). 뉴시스

이어 국민의힘 이진숙 의원 7.3%, 유승민 전 의원 5.7%, 김문수 전 대선후보 4.5%, 국민의힘 안철수 의원 3.0%, 개혁신당 이준석 전 대표 2.4% 순이었다. 선호하는 인물이 없다는 응답이 21.0%로 가장 많았고, 기타·잘 모름은 16.7%였다.

국민의힘 지지층에선 장 대표가 24.1%, 오 시장이 23.6%로 0.5%포인트 차이를 보였다. 한 의원은 17.8%였다. 전체 응답자 대상 결과와 달리 당 지지층에서는 장 대표와 오 시장의 수치가 상대적으로 높게 나타났다.

반면 중도층에서는 한 의원이 16.6%로 가장 높았다. 오 시장이 14.0%, 장 대표가 11.2%를 기록했다.

지역별로는 서울에서 오 시장이 16.8%, 한 의원이 11.7%, 장 대표가 11.6%였다. 대구·경북에서도 오 시장이 23.4%를 기록했고, 한 의원 18.8%, 장 대표 14.9%로 집계됐다.

다만 이번 조사는 범보수 인사 8명을 제시해 선호도를 물은 것으로, 범진보 인사와 수치를 직접 비교하는 통합 대선주자 선호도 조사는 아니다.

조사는 전국 만 18세 이상 남녀 1002명 대상 유·무선 전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 무선 95.6%, 유선 4.4% 방식으로 실시했다. 응답률은 2.4%이며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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