방위사업청, 화생방 무기체계 발전방안 민·관·군 세미나 개최

방위사업청은 28일 대전청사에서 ‘화생방 무기체계 발전방안 민·관·군 세미나’를 개최했다.

이번 세미나에는 합동참모본부, 각 군, 육군화생방학교, 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소 및 관련 방산기업 관계자들이 참석했다.

22일 정부세종청사 인근 국가상징구역 예정지에서 호국훈련의 일환으로 적의 화학탄 공격 상황을 가정한 대규모 사상자 관리 훈련이 실시되고 있다. 이날 훈련에는 32사단 대호부대, 화생방대대를 비롯한 9개 부대와 세종시청, 세종경찰서, 세종소방본부, 세종시 보건소 등 총 6개 기관 20명이 참여했다. 세종=연합뉴스

세미나는 고도화되는 북한의 화생방 위협과 병역자원 감소에 선제적으로 대응해 미래형 화생방 방호체계 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

북한은 약 2500~5000t의 화학·생물학 무기를 보유한 것으로 추정되며, 2024년 오물풍선 살포 사례처럼 후방 민간 지역에도 위협을 가할 수 있는 다양한 수단을 활용하고 있다.

세미나에서는 △미래 화생방 전력증강 방향 및 소요기술 확보 로드맵 △인공지능(AI)과 드론·로봇 기반 화생방 유·무인복합체계 적용방안 △작전통제, 정찰·탐지, 제독·검증, 보호·해독 등 분야별 발전전략을 주제로 발표와 토의가 진행됐다.

특히 미래 화생방 전장의 핵심 전력인 유·무인복합 화생방정찰차 관련 핵심기술사업의 추진 현황과 기술확보 계획이 집중 논의됐다.

해당 체계는 드론과 로봇을 위험지역에 먼저 투입해 화생방 오염 여부를 원격으로 탐지하고, 오염 정보를 실시간으로 공유함으로써 장병의 위험 노출을 최소화하는 차세대 무기체계다.

방위사업청은 이번 세미나에서 제시된 의견을 바탕으로 민·관·군 협의체를 구성하고, 관련 기술을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

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