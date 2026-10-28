스포츠윤리센터, 화재 대비 민방위 훈련…임직원 대피 역량 점검

문화체육관광부(문체부) 산하 스포츠윤리센터(이사장 직무대행 한민수)가 화재 발생에 대비해 임직원들의 재난 대응 역량 강화에 나섰다.

스포츠윤리센터는 지난 26일 서울 마포구 본원에서 한민수 이사장 직무대행을 비롯한 임직원이 참여한 가운데 화재 대비 민방위 훈련을 실시했다고 28일 밝혔다.

스포츠윤리센터(이사장 직무대행 한민수)는 지난 26일 서울 마포구 본원에서 한민수 이사장 직무대행을 비롯한 임직원이 참여한 가운데 화재 대비 민방위 훈련을 실시했다고 28일 밝혔다. 스포츠윤리센터 제공

스포츠윤리센터(이사장 직무대행 한민수)는 지난 26일 서울 마포구 본원에서 한민수 이사장 직무대행을 비롯한 임직원이 참여한 가운데 화재 대비 민방위 훈련을 실시했다고 28일 밝혔다. 스포츠윤리센터 제공

이번 훈련은 화재 발생 시 초기 대응과 신속한 대피가 이뤄질 수 있도록 임직원들의 안전 수칙 숙지와 현장 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.

전문 강사의 지도 아래 화재 발생 시 행동 요령과 상황별 대피 방법을 교육하고, 실제 화재 상황을 가정한 대피 훈련도 진행했다. 임직원들이 직접 훈련에 참여해 비상 상황에서의 대응 절차를 익히는 데 중점을 뒀다.

한 이사장 직무대행은 “화재와 같은 재난 상황에서는 평소 안전 수칙을 숙지하고 신속하게 대응하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “지속적인 재난·안전 훈련을 통해 임직원의 안전의식을 높이고 각종 비상 상황에 대한 대응 역량을 강화하겠다”고 말했다.

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