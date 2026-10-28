“대리비로 치면 13억원”…이수근, ‘1박 2일’ 촬영하며 차 5번 바꿨다

개그맨 이수근이 KBS 예능 프로그램 ‘1박 2일’ 출연 당시 자신의 자동차를 다섯 번이나 바꿨던 사연을 공개했다.

지난 27일 이승기의 유튜브 채널 ‘이승기2’에는 이수근이 첫 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 두 사람은 과거 ‘1박 2일’ 촬영 당시의 일화를 떠올리며 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘이승기2’ 캡처

이수근은 당시 자신의 자동차가 사실상 ‘1박 2일’ 촬영 차량이었다고 설명했다. 이승기가 검은색 카니발을 기억하자 이수근은 “내가 그래서 ‘1박 2일’ 하면서 차를 5번 바꿨다. 주행거리가 하도 많이 나오고, 청테이프를 여기저기 다 발라놨다”라고 말했다.

이승기는 당시 카메라를 고정할 장비가 충분하지 않아서 청테이프를 이용해 곳곳에 카메라를 설치했다고 설명했다. 운전석에서는 카메라에 시야가 가려 앞을 볼 수 있는 공간이 손바닥만큼 좁았다는 것이다.

이수근은 차에 몸을 기대고 있다가 떼어내려 하면 팔이 테이프에 붙어 떨어지지 않았다고 회상해 웃음을 자아냈다. 이승기도 “테이프가 껌처럼 달라붙었다”며 공감했다.

유튜브 채널 ‘이승기2’ 캡처

또한 강호동의 큰 체격 때문에 사이드미러까지 가려지는 상황도 있었다. 이승기는 당시를 떠올리며 “우리 진짜 목숨 내놓고 방송한 것”이라고 말했다.

이수근은 길을 찾는 자신만의 방법도 공개했다. 내비게이션 안내에 의존하기 어려웠던 당시, 뒤따라오던 제작진 차량의 방향지시등을 룸미러로 확인해 진입로나 빠져나갈 길을 파악했다는 것이다. 제작진 차량이 먼저 방향지시등을 켜면 그 신호에 맞춰 이동했다고 설명했다.

장거리 운전도 일상이었다. 이승기가 전국일주 촬영 때 1000㎞를 운전하지 않았느냐고 묻자 이수근은 당시 “운전 시간을 대리운전 비용으로 환산하면 13억원 나온다는 이야기를 했다”고 농담했다.

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