백진희, 내년 1월 결혼 앞두고 최다니엘 지목…“부케 오빠가 받아”

최다니엘의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 백진희가 내년 1월 결혼을 앞두고 동료 배우 최다니엘에게 부케를 받으라고 제안해 웃음을 안겼다.

지난 27일 최다니엘의 유튜브 채널에는 ‘진희야 너도 가는구나’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 백진희와 배우 김민식이 게스트로 출연해 최다니엘과 다양한 이야기를 나눴다.

백진희는 최다니엘과의 인연에 대해 “드라마 ‘저글러스’를 함께 했고, 예전에 같은 회사였다”고 설명했다. 과거 작품과 소속사를 통해 친분을 쌓은 세 사람은 자연스럽게 결혼 이야기를 나눴다.

내년 1월 결혼을 앞둔 백진희에게 축하 인사를 건넨 최다니엘은 결혼 이야기가 나오자 자신도 결혼할 때가 됐다는 취지로 대화를 이어갔다. 그러자 김민식은 최다니엘에게 결혼 계획을 물었고, 백진희는 “내 부케를 받기로 했다”고 장난스럽게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

예상치 못한 제안에 최다니엘은 당황한 기색을 보였다. 그는 “저는 부케 받을 일이 없다”며 “부케는 네 친구가 받아야지”라고 반박했다. 이에 백진희는 “내 친구이지 않냐”고 받아치며 친분을 과시했다.

최다니엘이 부케는 여성이 받는 것 아니냐는 취지로 말하자 백진희는 물러서지 않았다. 그는 “요즘 같은 시대에 그런 편견을 깨는 걸 오빠가 하면 된다”고 말해 다시 한번 웃음을 자아냈다. 결국 최다니엘은 “좋다. 축하하는 자리니까 남이 받아도 좋고”라고 답하며 백진희의 제안을 받아들이는 듯한 반응을 보였다.

한편 백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 비연예인 예비 신랑과 결혼식을 올릴 예정이다. 예비 신랑은 캐나다에 거주하는 직장인으로 알려졌다. 백진희는 결혼 후 서울과 캐나다를 오가며 신혼생활을 이어갈 계획인 것으로 전해졌다.

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