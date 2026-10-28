승리, 혼전 임신 아니였다…"이미 혼인 신고·내년 출산"

그룹 빅뱅 출신 승리(본명 이승현)가 비연예인 여성과 혼인신고를 마친 법적 부부이며, 내년 초 아빠가 된다는 보도가 나왔다.

28일 일간스포츠에 따르면 승리는 20대 비연예인 여성과 이미 혼인신고를 마쳤다. 아내는 현재 임신 중으로, 내년 초 출산을 앞두고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 두 사람의 임신 소식이 알려지며 혼전임신설이 제기됐지만, 승리는 이미 법적으로 혼인 관계를 맺은 상태라는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 별도의 결혼식은 올리지 않았으며, 현재로서는 결혼식을 따로 진행할 계획도 없는 것으로 전해졌다.

승리는 최근 폭행 혐의로 피소돼 또다시 구설에 올랐다. 지난 8월 서울 강남구의 한 식당에서 다른 손님을 소주병으로 위협하고 폭행했다는 의혹을 받고 있다.

이에 대해 승리 측 법률대리인은 소주병을 집어 든 사실은 인정하면서도 상대방에게 병을 휘두르거나 폭행·협박한 사실은 없다며 혐의를 부인했다. 구체적인 사건 경위는 수사를 통해 확인될 전망이다.

승리는 2006년 YG엔터테인먼트 소속 그룹 빅뱅으로 데뷔해 ‘거짓말’, ‘붉은 노을’, ‘뱅뱅뱅’ 등 다수의 히트곡으로 인기를 얻었다. 그러나 2019년 이른바 ‘버닝썬 게이트’의 핵심 인물로 지목되면서 팀에서 탈퇴하고 연예계 은퇴를 선언했다.

이후 성매매 알선과 성매매, 상습도박, 횡령 등 총 9개 혐의로 재판에 넘겨졌다. 대법원에서 징역 1년 6개월이 확정돼 복역했으며, 2023년 2월 만기 출소했다.

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