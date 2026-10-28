전국 곳곳 아침 영하권 '초겨울 추위'…낮과 밤 기온차 15도

(서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 오후 9시를 기해 전국 대부분 지역에 한파주의보가 발효된다. 28일엔 내륙 곳곳 아침 기온이 영하로 내려가는 등 상당히 춥겠다. 이날 서울 종로구 광화문광장 인근에서 한 시민의 안경에 김이 서려 있다. 2026.10.27 ksm7976@yna.co.kr

수요일인 28일은 전국이 대체로 맑은 가운데 북서쪽 찬 공기의 유입으로 평년보다 춥겠다.



전국 대부분 지역에 한파특보가 발효되면서 전국 대부분 지역의 아침 기온이 전날보다 10도가량 큰 폭으로 떨어지겠다.



특히 경기 북부와 강원내륙·산지, 충청내륙, 경북내륙·북동 산지를 중심으로 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠고, 바람으로 인해 체감온도는 더욱 낮을 것으로 예상된다.



내륙을 중심으로 얼음이 얼거나 서리가 내리는 곳도 있겠다.



또 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10∼15도로 매우 크겠으니 건강 관리에도 유의해야 한다.



강풍특보가 발효된 제주도(제주시 북부, 서귀포시 남부·동부 제외)는 오전까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)의 강풍이 불겠으니 안전사고 예방에 힘써야 한다.



낮 기온은 11∼16도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 4.3도, 인천 5.0도, 수원 4.9도, 춘천 -1.2도, 강릉 6.9도, 청주 6.0도, 대전 3.7도, 전주 4.7도, 광주 7.0도, 제주 14.1도, 대구 7.7도, 부산 8.9도, 울산 6.7도, 창원 8.3도 등이다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.0m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



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<연합>

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