구로 주택가에 미라 상태 시신 유기… 환경미화원이 발견

서울 구로구의 한 주택가 골목에 미라화된 시신을 유기한 혐의를 받는 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.

서울 구로경찰서는 27일 60대 남성 A씨와 80대 남성 B씨를 각각 사체유기와 사체유기교사 혐의로 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 B씨 요청으로 지난 22일 오후 구로구 구로동의 주택가 쓰레기 배출 장소 인근에 시신을 유기한 혐의를 받는다. B씨는 구로구 소재 다세대주택 집주인인 것으로 파악됐다.

사진=연합뉴스

경찰은 사망한 피해자와 이들의 관계, 시체를 유기한 경위에 대해서는 추가 수사가 필요한 상황이라고 말했다. 특히 시신이 미라화가 진행된 상태로 발견돼 사인 파악에 시간이 걸릴 것으로 보인다. 시신은 유기된 지 5일 만인 이날 오전 11시쯤 구로구청 소속 환경미화원에 의해 발견돼 수사가 시작됐다. 발견 당시 시신은 비닐과 신문에 싸여 있었고 일부 부패와 건조가 진행된 상태였다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 용의자를 추적해 이날 오후 4시쯤 두 사람을 차례로 긴급체포했다. 경찰은 시신이 고령자이며 사망 시점이 한 달이 넘은 것으로 추정하고 있으며, 국립과학수사연구원에 시신을 보내 정확한 신원과 사인 확인을 의뢰할 방침이다.

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