포항, 영구자석 공급망 메카로…케이엠엠아이, 3000억 투자

경북 포항시가 국가 핵심 첨단소재 희토류 영구자석 공급망 메카로 급부상하고 있다.

포항시와 경북도는 27일 시청 대회의실에서 ㈜케이엠엠아이와 3000억 원 규모의 투자양해각서를 체결했다고 밝혔다.

포항시와 경북도는 27일 시청 대회의실에서 ㈜케이엠엠아이와 3000억원 규모의 투자양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

협약식에는 박용선 포항시장, 양금희 경북도 경제부지사, 김철수 포항시의회 의장, 나주영 포항상공회의소 회장, 전유헌 ㈜케이엠엠아이 대표이사, 문석진 EMAT 대표이사, 고한중 EMAT 기술고문, 유관기관 관계자 등 30여 명이 참석했다.

협약에 따라 ㈜케이엠엠아이는 2026년부터 2030년까지 블루밸리국가산업단지 내 제조18블록 11만 8118㎡(3만5730평) 부지에 연간 6000t 규모의 희토류 및 비희토류 자석 생산설비를 증설하기 위해 약 3000억 원을 투자할 계획이다.

특히 총투자금 약 3000억 원은 미국 나스닥 상장사인 EMAT(Evolution Metals&Technologies)로부터 조달되는 외국인투자금으로 대규모 외자 유치를 통해 국내 희토류 자석 산업의 생산 기반을 강화한다는 점에서 의미가 크다.

투자가 완료되면 120여 명의 신규 일자리가 창출될 것으로 예상되며, 지역 내 관련 산업 육성과 협력업체 활성화 등 지역경제에 상당한 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.

㈜케이엠엠아이는 2021년 설립돼 블루밸리국가산업단지에 자리 잡은 희토류 영구자석 제조 전문기업으로, 미국 나스닥 상장사인 EMAT(Evolution Metals&Technologies)의 한국 생산 거점이 될 전망이다.

포항 사업장은 희토류 금속 제조부터 소결용 NdFeB 합금·분말, 소결 NdFeB 자석 생산까지 이어지는 수직계열화 생산 체계를 갖추게 되며, 원료에서 완제품 자석까지 국내에서 일괄 생산할 수 있는 기반이 마련될 것으로 보인다.

희토류 영구자석은 전기차, 로봇, 방산 등에 필수적인 핵심 소재로 국가 경제 안보와 직결되는 전략 자산으로 평가받고 있다.

우리나라는 희토류를 전량 해외 수입에 의존하고 있어 최근 주요 생산국의 수출통제 강화로 공급망 불확실성이 커지고 있는 실정이다.

정부는 올해 2월 ‘희토류 공급망 종합대책’을 발표하고 희토류 17종 전체를 핵심 광물로 지정해 국내 생산 내재화를 적극 추진하고 있다.

이번 투자는 이러한 정부 정책 기조에 발맞춰 희토류 공급망의 핵심 부문인 영구자석의 국내 생산능력을 확충하는 것으로 국가 핵심소재 공급망 안정과 전방산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

박용선 포항시장은 “희토류가 국가 경제안보를 좌우하는 전략자산이 된 지금, 포항에 대규모 투자를 결정해 주신 ㈜케이엠엠아이 임직원 여러분께 깊이 감사드린다.”며 “이번 투자를 계기로 포항이 국가 핵심소재 공급망의 전략 거점으로 도약할 것으로 기대하며, 기업이 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 경북도와 함께 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “미국 나스닥 상장사인 EMAT 그룹과 KMMI가 경북 포항을 핵심 첨단소재 생산 거점으로 선택해 주신 데 대해 깊이 감사드린다”며 “희토류 영구자석은 반도체, 이차전지, 방산, 자동차 등 대한민국 주요 첨단산업의 생존을 결정짓는 핵심 안보 자원인 만큼, KMMI가 포항에서 세계적인 소재 기업으로 도약할 수 있도록 경북도와 포항시가 모든 행정적 지원에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편, 포항시는 철강을 중심으로 이차전지·바이오·AI·신소재 등 미래 첨단산업으로 산업포트폴리오를 확장해 나가고 있으며, 특화단지 지정과 연구 인프라 확충 등을 통해 국가첨단전략산업 유치에 노력을 이어가고 있다.

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