근로자 절반 월급 300만 넘어… 500만 이상 17.6% 역대 최대 [경제 레이더]

올해 상반기 임금근로자 2명 중 1명은 월평균 300만원이 넘는 임금을 받은 것으로 나타났다. 반도체 기업의 상여금 지급 등으로 500만원 이상을 받은 근로자 비중도 역대 최대치를 기록했다.

국가데이터처가 27일 발표한 ‘2026년 상반기 지역별 고용 조사’에 따르면 지난 4월 기준 전체 취업자 중 임금근로자는 2237만3000명으로 집계됐다. 이 중 월평균 임금 300만원 이상 근로자는 처음으로 50%를 넘어섰다. ‘300만∼400만원 미만’이 22.8%, ‘400만∼500만원 미만’ 11.5%, ‘500만원 이상’ 17.6%로, 합쳐서 총 51.9%에 달했다.

지난 22일 서울 광화문 사거리에서 직장인들이 출근길 걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

특히 500만원 이상 근로자 비중은 전년 대비 1.2%포인트 증가하며 2013년 관련 통계를 작성한 이래 상반기 기준으로 가장 높게 나타났다. 월평균 임금에는 최근 3개월간 주된 일자리에서 받은 각종 상여금과 현물 등이 모두 포함되는데, 반도체 업계의 호황으로 상여금 지급 규모가 커진 영향으로 풀이된다. 실제 500만원 이상에서 제조업 비중이 25.4%로 전년(22.9%) 대비 2.5%포인트 상승했다. 이밖에 금융·보험업(40.5%), 전문·과학 및 기술 서비스업(37.5%), 정보통신업(35.8%)의 업종에서 높은 비중을 차지했다.



전체 취업자 수의 증가세를 이끈 것은 보건·사회복지 서비스업이었다. 종합복지관·방문복지 등이 포함되는 비거주 복지시설 운영업 취업자는 184만3000명으로, 전년 대비 15만5000명 증가했다. 고령화의 영향으로 병원 취업자가 6만4000명 늘었고, 의원에서도 2만6000명 증가했다. 반면 농어가 인구 감소의 영향으로 작물재배업에서 8만2000명 줄고, 건설업의 장기 부진 속에 건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술서비스업에서 6만2000명 감소했다.



15∼29세 청년층 취업자는 병원과 고등교육기관에서 각각 9000명 늘었지만, 종합소매업에선 1만8000명 줄었다. 30∼49세도 병원에서 3만8000명 늘고, 건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술서비스업에서 3만4000명 감소했다.

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