[이코노 브리핑] 생보협 ‘숨은보험금 찾아주기’ 캠페인 외

생보협 ‘숨은보험금 찾아주기’ 캠페인

생명보험협회가 서민금융진흥원과 함께 27일부터 ‘숨은보험금 찾아주기’ 대국민 캠페인을 시작했다. 이들 기관은 다음달 30일까지 보험금의 존재 여부나 청구 방법을 알지 못하는 고령층을 대상으로 휴면보험금 조회·환급 방법을 집중 안내한다. 지난해 기준 숨은보험금은 약 10조원 규모로, 2470억원이 환급됐다.

JB금융, 2026년 누적 순이익 역대 최대

JB금융그룹은 올해 3분기까지 누적 순이익이 전년 동기 대비 2.9% 증가한 5957억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 3분기 순이익은 전년 동기보다 0.8% 증가한 2100억원이었다. 3분기 및 누적 기준 모두 사상 최대 수준이다. 전북은행은 725억원, 광주은행은 824억원, JB우리캐피탈은 663억원의 순이익을 기록했다. JB금융 이사회는 보통주 1주당 317원의 분기 배당을 결의했다. JB금융은 지난 1분기부터 분기 균등 배당제를 시행하고 있다.

토스뱅크, 출범 5년 만에 주담대 출시

토스뱅크는 아파트·연립·다세대주택까지 포함하는 주택담보대출을 회사 출범 5년 만에 출시했다고 27일 밝혔다. 비대면 취급이 까다로웠던 ‘상환 조건부 구입자금 대출’도 가능하다. 기존 전세대출이나 주택담보대출을 상환하는 조건으로 신규 대출을 지원한다. 신청·심사·약정·잔금일 실행까지 전 과정을 실시간으로 투명하게 볼 수 있다. 대출 금리는 이날 기준 최저 연 4.44%, 한도는 최대 10억원이다. 단, 수도권 및 규제지역의 경우 주택구입자금은 최대 6억원, 생활안정자금은 최대 1억원까지 가능하다.

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